Путин предложил массово внедрять в России проекты с беспилотными машинами

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России необходимо массовое внедрение проектов с автомобилями-беспилотниками, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Глава государства подчеркнул, что на федеральной трассе «Нева» сейчас задействованы беспилотные грузовики КамАЗ, а в Москве работают беспилотные такси «Яндекс». По его словам это хорошие примеры, однако они единичные, и России нужно массовое внедрение таких технологий.

Это хорошие, но пока единичные примеры. Нам нужно массовое внедрение подобных технологий, — сказал Путин.

Ранее корреспондент NEWS.ru совершил поездку на роботакси «Яндекса» по столичному району Ясенево. Проездка проходила в присутствии водителя, однако он был необходим для возможного наступления непредвиденных обстоятельств. По словам корреспондента, перед задним пассажирским сиденьем установлен планшет, на котором отображается карта близлежащих кварталов. На нем отмечен проложенный маршрут. Ниже большая синяя кнопка предлагает начать поездку.

Отмечалось, что беспилотное такси ехало по правилам и соблюдало скоростной режим. Перед «лежачими полицейскими» автомобиль, как положено, плавно замедлял ход.