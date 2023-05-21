Россия построит железную дорогу в Иране: как это поможет «объехать» санкции Дорога станет частью транспортного коридора «Север — Юг», пролегающего из России в Индию через Иран и Азербайджан

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва и Тегеран договорились достроить железную дорогу между двумя иранскими городами Решт и Астара. Дорога станет частью транспортного коридора «Север — Юг», пролегающего из России в Индию через Иран и Азербайджан. Единый ж/д путь сократит время поставки товаров и заметно удешевит их. Почему это так важно — в материале NEWS.ru.

Кто будет реализовывать проект

Москва и Тегеран договорились вместе построить железную дорогу Решт — Астара. В церемонии подписания соглашения о строительстве дороги и поставках товаров по видеосвязи приняли участие президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси.

Планируется, что линию Решт — Астара построят при участии Москвы и Тегерана, а линию Астара (иранский город) — Астара (азербайджанский город) — при участии Москвы, Тегерана и Баку.

Россия выделила на реализацию проекта кредит в €1,3 млрд при общей стоимости проекта в €1,6 млрд, рассказал вице-премьер Александр Новак. Долг нашей стране вернут за счет окупаемости проекта.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси

Что известно об участке Решт — Астара

Решт — Астара — недостающий участок железной дороги в Иране длиной в 162 км. Он нужен для создания сквозного железнодорожного сообщения России с Азербайджаном, Ираном и Индией в рамках западной ветки международного транспортного коридора «Север — Юг». Сейчас грузы перевозятся по участку автотранспортом.

Переговоры о его достройке идут уже пару десятилетий, напоминает «Коммерсант». Соглашение о создании МТК «Север — Юг» подписали еще в 2000 году, а договор Ирана, России и Азербайджана по строительству ветки, включающей участок Решт — Астара, — в 2005 году. В частности, «Север — Юг» называли более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу (судоходному пути между Средиземным и Красным морями).

В 2018 году Азербайджан предоставил Ирану кредит в $500 млн на строительство участка, но из-за западных санкций против Ирана деньги потратить не удалось.

Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Железная дорога в Иране

Что и кому даст запуск железной дороги

162 километра — совсем небольшой, но очень важный участок длинного пути (общая протяженность коридора «Север — Юг» — 7200 километров), которого недоставало, чтобы замкнуть железнодорожное сообщение. Сейчас на недостроенном участке грузы перегружают с железной дороги на фуры, что увеличивает стоимость и сроки доставки.

По словам Владимира Путина, уникальная транспортная артерия «Север — Юг», частью которой и станет железная дорога Решт — Астара, сократит время поставок и сделает их дешевле. Так, доставка грузов из Санкт-Петербурга в индийский Мумбай займет около 10 суток, тогда как доставка по действующим маршрутам занимает до 30–45 суток, отметил президент РФ.

Еще один плюс — российские и иранские товары получат более удобный путь в другие страны. Это может привести к росту торговли.

Вдобавок новая магистраль внесет вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности: по ней продукты питания поедут в Иран, а также в другие страны Персидского залива и Африки.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В чем выгода для России и Ирана

Доходы, получаемые от перевозки товаров по коридору «Север — Юг», и более интенсивная загрузка портов наших государств будут стимулировать развитие сопутствующих видов бизнеса. Это приведет к формированию крупных логистических и производственных кластеров, а значит, и к появлению новых рабочих мест.

Кроме того, повысится инвестиционная привлекательность российских и иранских регионов, через которые будут пролегать новые транспортные магистрали, указал президент РФ.

Как дорога поможет «объехать» санкции

По мнению экономиста Александра Разуваева, сейчас Россия очень заинтересована в альтернативных маршрутах для экспорта и импорта.

«Основная цель коридора — это торговля с Ираном и Индией. Ранее озвучивалось, что грузопоток будет сопоставим с объемом перевозок по Суэцкому каналу. Трудно сказать, как будет на самом деле, но, учитывая санкционное давление в отношении России и важность торговли с Ираном и Индией (последняя, кстати, тоже заинтересована в экспорте в Россию), переоценить эту историю достаточно сложно», — объяснил эксперт.

Экономист напомнил, что еще с царских времен Россия является железнодорожной державой и с этой точки зрения реализовать проект не составит большого труда. «И для нас, конечно, это очень большой подарок, в том числе благодаря дружественной позиции Азербайджана, которую мы очень ценим», — заключил собеседник NEWS.ru.

Все участники проекта давно сотрудничают, поэтому уже ясно, каким образом проект будет окупаться и какая от него будет выгода, добавляет первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. А так как маршрут пролегает через несколько стран, улучшить логистику очень важно, говорит эксперт.

Фото: Saikat Paul/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как уже развивается бизнес вокруг коридора «Север — Юг»

Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем докладе от октября 2022 года насчитал 102 инвестпроекта по коридору «Север-Юг» на территории стран-участниц общей стоимостью в $38,2 млрд. Большинство из них расположено в России (52), Казахстане (22) и Иране (11). Еще восемь проектов находятся в Азербайджане, пять — в Армении, три — в Туркмении и один — в Грузии.

По оценкам ЕАБР, недостроенная железная дорога на участке Решт — Астара является одним из главных препятствий в развитии западной части коридора «Север — Юг». А одна из ключевых проблем его строительства в том, что земля является собственностью частных лиц и обладает курортным значением. Это повышает стоимость ее выкупа.

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