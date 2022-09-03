Алиев заявил о важности для Баку коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад» Президент Азербайджана: транспортные коридоры повышают нашу геополитическую значимость

Фото: IMAGO/R4924_italyphotopress/Global Look Press

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул важность международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад» для страны, сообщает Интерфакс-Азербайджан. Алиев заявил, что оба маршрута одинаково важны, поскольку они повышают геополитическую значимость Азербайджана.

Мы находимся на пути маршрутов двух коридоров — «Север-Юг» и «Восток-Запад». Безусловно, это повышает геополитическую значимость Азербайджана и позволяет создавать новые рабочие места. Мы считаем, что транспортный коридор «Север-Юг» будет иметь такое же значение, как и коридор Восток-Запад. Для нас они одинаково важны. Потому что оба коридора проходят через нашу территорию, — сказал Алиев.

По словам президента, коридор «Север-Юг» так же важен и для российских компаний, поскольку они не могут перевозить товары напрямую в Европу из-за санкций. По его словам, маршрут, проходящий через Азербайджан, «наиболее привлекателен» для российских компаний.

Алиев подчеркнул, что коридоры помогают Азербайджану, как стране, не имеющей выходу к морю, становиться «региональным транспортным центром».

Ранее Алиев заявил, что Баку никогда не ставил целью конкурировать с российским газом на европейском рынке, поскольку у страны есть своя собственная торговая ниша и Европа — не единственный для них рынок.