Посол Ирана в России рассказал о росте товарооборота двух стран Посол Ирана в России Джалали: товарооборот двух стран в 2022 году вырос на 27%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казем Джалали

Товарооборот Ирана и России вырос в 2022 году на 27%, заявил на пресс-конференции посол Ирана в Москве Казем Джалали. По его словам, руководство Ирана прикладывает усилия к тому, чтобы обеспечивать себя основными товарами и потребностями за счет России и, в свою очередь, обеспечивать Москву необходимыми ей товарами.

Раньше мы приобрели эти товары в странах, которые находились далеко от нас. Однако теперь приобретаем эти товары в РФ. Мы стараемся покупать зерно, масленные семена, подсолнечное масло в России. И, наоборот, то, что нужно России, мы стараемся обеспечить ее [этим], - пояснил посол.

Он уточнил, что между Ираном и Россией осуществляется активное взаимодействие в сферах технологий, медицинских препаратов и оборудования. Кроме того, не исключено, что главной валютой в торговых отношениях двух стран может стать рубль: российская валюта начала использоваться на биржах ЦБ Ирана после визита главы Центробанка в Россию, и сейчас с ее помощью осуществляется более 40% товарооборота. Помимо этого, представители Ирана предлагали сделать рубль главной валютой в некоторых региональных союзах, включая ЕАЭС.

Ранее Иран и Россия договорились о поставках автомобилей в рамках меморандума о взаимопонимании. Между странами было подписано соответствующее соглашение на сумму $300 млн. Крупнейшим производителем машин в республике является компания Iran Khodro. На российском рынке уже появлялась одна из ее моделей — седан Samand, созданный на базе Peugeot 405.