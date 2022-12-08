Друзья, вы где? Москва опять пообещала развернуться к Востоку передом На «Примаковских чтениях» пересчитали партнеров России

Фото: t.me/primakovreadings

Сергей Лавров

В декабре МИД и Минэкономразвития РФ проведут совместную коллегию «по переориентированию внешнеполитической деятельности на Восток и другие направления». Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения» в российской столице. Эта новость была одобрительно встречена лояльными к Москве экспертами из Китая, Индии, Турции, стран СНГ и Ближнего Востока. Они собрались на мероприятии, чтобы объяснить, что у России все не так уж плохо в международном плане. Удалось ли им это — разбирался News.ru.

Фото: t.me/primakovreadings

Куда нам двигаться?

Мы находимся на перепутье. Мир вступил в новую эру. Надо понять, в каком направлении нам двигаться. Кажется, мы сейчас выбираем между полностью развернуться или свернуть не туда — в сторону новой холодной войны, — отметил во время своего выступления Янь Сюэтун — директор Института международных исследований Университета Цинхуа.

По сути, эта была ключевая мысль всех сессий «Примаковских чтений». Многие говорят о важности мира, хотя и затрудняются пока дать точный ответ на вопрос, как его достичь. Причем важно понимать, что быстро порвать с зависимостью от Запада, особенно в экономических вопросах, будет не так просто. За счет чего расти дальше, задается вопросом заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

Основные драйверы роста теряют эффективность: внутреннее потребление, на которое возлагают большие надежды, пока так и не вернулось на допандемийный уровень, а проблемы экспорта в США усугубились из-за торговых войн. Поэтому Китай все равно будет развивать отношения с внешними игроками. Пекину стоит искать методы роста экономики в пересмотре ряда аспектов его внешнеэкономической деятельности и долгосрочном планировании, — отметил Луконин.

Вероятно, именно понимание этого заставляет Китай держаться подальше от украинского кризиса, считая его сугубо европейским делом, а вовсе не коренным переломом в международных отношениях. Поэтому ожидать юридического оформления российско-китайского союза не стоит, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Но отношения между Москвой и Пекином все-таки сближаются и дальше. С этим согласились и китайские эксперты.

Китайская политика в отношении России и США сильно отличается. В отношениях с США Китай стремится добиться мирного сосуществования и стабильности, а не дружбы, тогда как Россию Китай рассматривает в качестве партнера и стремится углубить взаимное доверие и интегрировать интересы, — отметил Сюэтун.

Как отметил модератор сессии — первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, как бы ни пытался Запад «поколебать позитив в российско-китайских отношений, сделать этого не удалось».

Вишну поможет

Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН Алексей Куприянов отметил, что после начала СВО Россия поняла, зачем ей нужна Индия. По словам эксперта, Москве нужно признать, что многие старые механизмы перестали работать и теперь надо искать альтернативы, а Индия в этом очень помогает. При этом странам не стоит игнорировать проблемы во взаимных отношениях, заявил почетный научный сотрудник фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

Главный вызов Индии — низкий уровень жизни и бедность людей. Для налаживания каких-то отношений нужна стабильность в экономике и мире. Любые торговые отношения должны быть сбалансированы. Но сложно представить, чтобы Индия поставляла столько же, сколько экспортирует Россия, — отметил Унникришнан.

Тем не менее эксперты выразили надежду, что Москва и Нью-Дели, хоть и не спеша, но все-таки смогут развивать отношения, особенно «при том взаимопонимании», которое фиксируют аналитики. Индия — один из крупнейших игроков в мире, который не присоединился к санкциям против России. По словам директора индийского Международного фонда Вивекананды Арвинда Гупты, Нью-Дели многие осуждали за такую политику, но правительство Нарендры Моди выбрало свои национальные интересы.

Индия и Россия продолжают увеличивать торгово-экономическое сотрудничество, которое развивается в области разработки программного обеспечения, поставок фармпрепаратов, кофе и текстиля, а Россия поставляет нефтяные ресурсы и военную технику. По словам Куприянова, Индия может в два раза увеличить свою экономику за счет внедрения российских технологий.

Индия пришла на помощь России, и, вероятно, она чего-то от Москвы ожидает взамен. По словам Гупты, Нью-Дели надеется, что Россия станет защищать ее интересы в плане безопасности в противостоянии с Китаем, с которым отношения у Нью-Дели, мягко говоря, не очень.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смертельно важное сотрудничество

Еще одна страна, которая выбрала налаживание отношений с Россией, — Турция. В последнее время Анкара вообще ведет абсолютно независимую политику, иногда получая выговор от своих западных коллег и союзников по НАТО. По мнению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, ограничительные меры лишь усугубляют ситуацию, тогда как нужно вести переговоры и решать имеющиеся проблемы. Введение санкций, которые могут подорвать отношения Москвы и Анкары, «могут быть смертельны» для Турции, отметили эксперты на сессии «Россия и Турция в формирующемся миропорядке».

Но вместе с тем важно понимать и значимость Турции в мире. Говорят, что географическое расположение — судьба страны. Депутат Великого национального собрания (парламента) Турции Унал Чевикоз заявил, что Турция расположена в важном месте, это «одновременно азиатская, европейская, восточная, средиземноморская, кавказская и балканская страна». Именно эта география, а также история, по его мнению, — движущие силы российско-турецких отношений.

Россия и Турция были в состоянии войны несколько раз, но география вновь их сближала. Эти два фактора формируют основу для общности интересов и обеспечивают уважение по отношению друг у другу и взаимопонимание, — заявил Чевикоз.

С этим мнением согласилась и старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Свистунова. По ее словам, несмотря на конкуренцию, сторонам за это время удается соблюдать баланс и поддерживать устойчивые отношения, а все противоречия выносить за скобки.

Ни одна из тех стран, которые сегодня вводят против России санкции, не воевала с Россией столько, сколько Турция, и не знает так хорошо, как Турция, что с Россией невозможно решить какую-то проблему путем давления, но можно договариваться и взаимодействовать, — отметила Свистунова.

При этом эксперты отметили, что события 2022 года придали новый импульс развитию российско-турецких отношений. После начала СВО Турция стала главным посредником, который всячески пытается помирить стороны. Она же инициировала зерновую сделку, которая должна спасти бедные страны от продовольственного голода. Россия тоже идет на некоторые шаги навстречу Анкаре. К примеру, недавно президент России Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб, который был бы очень выгоден турецкой стороне.

С Россией готовы сотрудничать не только эти страны. На «Примаковские чтения» приехали представители стран СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и Южной Африки. Все они заинтересованы в сотрудничестве с Москвой.