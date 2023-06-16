В Минтруде рассказали, увеличат ли выплаты россиянам из-за инфляции Министр труда Котяков: предпосылок для гиперинфляции и увеличения соцвыплат в этом году нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предпосылок для гиперинфляции в этом году нет, поэтому повторно индексировать соцвыплаты или вводить новые льготы до начала 2024 года не планируется, сообщил NEWS.ru в кулуарах Петербургского экономического форума министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Ранее в Центробанке заявили об ускорении инфляции этим летом.

В этом году пока предпосылок для гиперинфляции я не вижу. На данный момент, судя по той информации, которую дают коллеги на форуме, инфляция (рост цен сегодня по сравнению с этими же датами годом ранее. — NEWS.ru.) — меньше 3%. Возможно, будут небольшие колебания [цен], но это не то, что должно нас подтолкнуть к пересмотру нашей политики, — сказал Котяков.

Он также отметил, что обычно индексация соцвыплат происходит 1 февраля, и только в прошлом году из-за резкого скачка цен дополнительную индексацию провели 1 июня.

Две недели назад директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что инфляция может ускориться этим летом, но по итогу года все равно составит 4,5–6,5%. Впрочем, эксперты, опрошенные NEWS.ru, сообщили, что рост цен на ряд товаров превысит этот показатель в несколько раз. К примеру, только за лето часть овощей могут подорожать на 15–20%, сахар — на 10–12%, крупы — на 5–7%. Также на 10–15% за лето могут подорожать импортные товары. Это касается одежды, обуви, косметики, фармацевтики, парфюмерии, электроники, бытовой техники и автомобилей.