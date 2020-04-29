МВД запросило у ЦБ РФ доступ к банковской тайне

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев обратился к руководителю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой дать сотрудникам правоохранительных органов доступ к банковской тайне и подписать соглашение об информационном взаимодействии.
Колокольцев уточнил, что просьба связана с прецедентами вывода денег из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка их бывшими руководителями. Несмотря на то, что нарушение было выявлено ЦБ еще в 2016-2017 годах, уголовное дело смогли возбудить только по прошествии двух лет, за этот период было похищено около 104 млрд рублей,
По данным издания, министерство подготовило изменения в законодательство целью эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях.
Как сообщал NEWS.ru ранее, в 2019 году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил давать следователям доступ к банковской тайне без решения суда. Причём касаться это должно не только уголовных дел, но и стадии доследственной проверки.
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