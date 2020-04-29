МВД запросило у ЦБ РФ доступ к банковской тайне

https://static.news.ru/photo/8c145184-89a5-11ea-bd95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев обратился к руководителю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой дать сотрудникам правоохранительных органов доступ к банковской тайне и подписать соглашение об информационном взаимодействии.

Колокольцев уточнил, что просьба связана с прецедентами вывода денег из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка их бывшими руководителями. Несмотря на то, что нарушение было выявлено ЦБ еще в 2016-2017 годах, уголовное дело смогли возбудить только по прошествии двух лет, за этот период было похищено около 104 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы МВД.

По данным издания, министерство подготовило изменения в законодательство целью эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в 2019 году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил давать следователям доступ к банковской тайне без решения суда. Причём касаться это должно не только уголовных дел, но и стадии доследственной проверки.