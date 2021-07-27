Рожают, как из пулемёта: 10 самых многодетных актёров России

Российский актёр Сергей Безруков накануне стал отцом в пятый раз. И хотя многие знаменитости используют свою личную жизнь для поддержания популярности — то женятся, то разводятся, то устраивают сцены ревности и судебные тяжбы, — среди российских актёров и актрис есть и те, для кого дети гораздо дороже хайпа. NEWS.ru собрал 10 самых многодетных актёрских семей России.

Евгений Цыганов — восемь детей

tsyganovpictures/instagram.com

Актёр Евгений Цыганов, известный россиянам по фильмам «Битва за Севастополь», «Оттепель» и «Питер FM», смело занимает топ-1 в списке многодетных отцов. Первые семеро — Полина, Никита, Андрей, София, Александр, Георгий и Вера — родились в браке с Ириной Леоновой. Пара официально не расписывалась, однако прожила вместе с 2004 по 2015 год.

Цыгановых называли самой многодетной семьёй российского шоу-бизнеса, и, возможно, они могли пойти и дальше. Однако в 2015-м, когда Ирина была уже беременна Верой, актёр неожиданно для всех ушёл из семьи. Позже стало ясно: он предпочёл молодую актрису и модель Юлию Снигирь. Влюблённые тайно расписались и сыграли свадьбу в 2019 году. При этом их сын Фёдор родился в 2016-м.

Тот факт, что он бросил мать его семерых детей, возмутил многих. Однако Цыганов легко справился с критикой — просто не общался с журналистами и не поддавался на провокации недоброжелателей. Как известно, отец продолжает поддерживать отношения с детьми от Леоновой. Более того: прежняя семья живёт по соседству.

Андрей Михалков-Кончаловский — семь детей

Известный режиссёр и кинопродюсер может похвастаться не только семью детьми, но и пятью жёнами. Все, кроме первой, родили Михалкову-Кончаловскому, старшему брату Никиты Михалкова, минимум одного ребёнка. Так, от второго брака с хрупкой балериной Натальей Аринбасаровой у него родился первый сын — Егор. Брак распался, а уже через несколько месяцев Кончаловский женился снова — на француженке Вивьен Годэ. Она родила ему дочь Александру. Третий ребенок режиссёра — Дарья — появился вне брака, от актрисы Ирины Бразговки.

Затем родились три дочери: две — Наталья и Елена — от четвёртой жены Ирины Мартыновой; и ещё одна — Мария — от пятой супруги, с которой он живёт и сегодня. Она же родила ему в 2003-м сына Петра. Женщина, с которой Кончаловский живёт уже более 23 лет — российская и белорусская актриса театра и кино, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая. Зрителям она знакома по кулинарной передаче «Едим дома!» и утренней программе «Завтрак с Юлией Высоцкой». В настоящее время спектакли с её участием идут на сцене Московского государственного академического театра имени Моссовета.

Андрей Михалков-Кончаловский известен как режиссёр культовых фильмов «Дорогие товарищи!», «Рай», «Андрей Рублёв» и других. Он много работал с Андреем Тарковским. Сегодня является президентом киноакадемии «Ника».

Иван Охлобыстин — шесть детей

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актёр Иван Охлобыстин, покоривший телезрителей ролью доктора Быкова в сериале «Интерны», не раз удивлял поклонников эпатажным поведением и резкими высказываниями. Сложно поверить, но дерзкий, талантливый актёр — преданный муж и любящий отец шестерых детей. Все дети Ивана родились в браке с Оксаной Арбузовой. У пары двое сыновей и четыре дочери — Анфиса, Евдокия, Варвара, Василий, Иоанна и Савва.

Большая семья Охлобыстиных не планирует останавливаться на достигнутом, актёр не раз заявлял, что они планируют ещё одного ребёнка. Однако крайний сын появился в семье в далёком 2006-м. Поклонники уже и не знают, исполнит ли «доктор» своё желание или шестеро — предел.

Добавим, что Охлобыстин также является крёстным отцом более 50 человек, включая актёра Артура Смольянинова, Орфея Епифанцева (сына актёра Владимира Епифанцева), певицы и актрисы Евдокии Малевской.

Михаил Ефремов — шесть детей

Осуждённый на 7,5 года колонии за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов был женат пять раз. Во втором браке с Асей Воробьёвой на свет появился его первенец — Никита. Семья распалась, а Михаил женился повторно — на актрисе Евгении Добровольской. Брак также принёс Ефремову наследника Николая. Четвёртой возлюбленной артиста стала Ксения Качалина. У них родилась первая дочь актёра — Анна-Мария, которая в 2021-м году попросила называть себя Сергеем и призналась, что стоит на пороге трансгендерного перехода, на который решится в 25 лет. Брак с Софией Кругликовой (уже пятый) стал самым плодотворным — пара является родителями троих детей. В семье родились Вера, Надежда и... Борис.

В настоящий момент актёр находится в колонии. 57-летний Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии № 4 под Белгородом, где по восемь часов в день работает на швейном производстве.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Полина Невзорова — шесть детей

nevzorovapolina/instagram.com

Актриса Полина Невзорова уже 11 лет замужем за коллегой Сергеем Горобченко. Супруги воспитывают троих сыновей — Ивана, Александра и Петра — и троих дочерей — Анну, Софью и Екатерину.

Невзорова является дочерью известного российского журналиста, телеведущего Александра Невзорова. Полина родилась в первом браке журналиста. Известно, что отношения они не поддерживают.

Сергей Безруков — пять детей

«Есенин на экране», российский актёр Сергей Безруков женился на Анне Матисон в 2016 году. Они познакомились в 2014 году на съёмках картины «Млечный путь». До этого он 15 лет был женат на актрисе Ирине Безруковой. Общих детей у них не было, а вот Анна подарила ему троих детей — Машу, Стёпу и новорождённого Василия. Кроме того, у артиста есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой — дочь Саша и сын Иван.

Безруков снимался в известных телесериалах «Бригада», «Мастер и Маргарита», «Есенин», а также в художественных фильмах «Бой с тенью», «Пушкин. Последняя дуэль», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и многих других. Также Сергей ведёт активную театральную деятельность: в 2010-м основал антрепризный театр — «Театр Сергея Безрукова», с 2014-го является худруком Московского губернского драматического театра.

Михаил Пореченков — пять детей

Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Известный актёр российских сериалов Михаил Пореченков может похвастаться тремя сыновьями, двумя дочерьми и даже маленькой внучкой — Владимир, Варвара, Михаил, Мария и Пётр. Внучку Мирославу звёздному отцу родила супруга первого сына Пореченкова. Семья живёт в Таллине, а сам Владимир занимается дзюдо и боксом. Он родился в 1989 году в гражданском браке Пореченкова с Ириной Любимцевой.

Затем первая официальная жена Михаила, Екатерина, подарила ему дочь. Брак вновь не задался, поэтому в 2000-м актёр женился ещё раз. На этот раз надолго. Его возлюбленная — художница Ольга Пореченкова — родила ему троих детей.

На экране артист играет брутальных мужчин с непростым характером. Ходят слухи, что Михаил изменял своей последней жене. В частности, когда в 2003-м Ольга только родила ребёнка и кормила грудью, Пореченков якобы загулял с коллегой по питерскому Театру Ленсовета, звездой сериала «Тайны следствия» Анной Ковальчук, писали СМИ. При этом сама Ковальчук на тот момент тоже была замужем и уже родила дочь. Впрочем, всё это так и осталось на уровне слухов.

Никита Михалков — четыре ребёнка

Семейное древо Михалковых богато не только на детей Андрея и Никиты, но и на внуков. «В копилке» семьи уже 11 внуков младшего брата Андрея Михалкова-Кончаловского Никиты. Примечательно, что у Никиты Михалкова было всего четверо детей от двух браков. Первая супруга режиссёра — актриса, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская — родила ему сына Степана, а вторая — Татьяна Михалкова, с которой они вместе по сей день, выносила ему двух дочерей (Анну и Надежду), а также сына Артёма.

Никита Михалков является лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и обладателем Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Утомлённые солнцем». Кинолюбителям 75-летний режиссёр также известен по фильмам «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Пять вечеров», а как актёр — «Я шагаю по Москве», «Жестокий романс» и многим другим.

Глафира Тарханова — четыре ребёнка

37-летняя актриса Глафира Тарханова воспитывает четверых детей от актёра Алексея Фадеева. В семье все мальчики — Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Актриса, известная по фильмам «Синичка», «Любовники» и другим, уже 14 лет живёт в браке с коллегой. Фадеев — актёр Малого театра.

Познакомились они на съёмках фильма «Хроники ада». А уже через три месяца они праздновали свадьбу в компании четырёх человек. Их счастье любит тишину, поэтому Глафира старается даже не выкладывать фото своих детей. Крайнего сына актриса подарила мужу в 2017-м. Глафира честно рассказывала, что каждую беременность сильно набирала вес. Ей приходилось прикладывать немалые усилия, чтобы вновь прийти в форму.

Несмотря на такое количество наследников, Тарханова много работает. В частности, в прошлом году она снялась в трёх сериалах и одном фильме. При этом она не исключает, что может стать мамой и в пятый раз.

Мария Шукшина — четверо детей

Актриса Мария Шукшина, дочь советской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и писателя, режиссёра Василия Шукшина, трижды была замужем. Сейчас у артистки есть взрослая дочь Анна и трое сыновей. Анна родилась, когда Мария была замужем за переводчиком Артёмом Трегубенко — он был её первым супругом. Сейчас Анне уже больше тридцати, и она тоже мама.

Во втором же браке с бизнесменом Алексеем Касаткиным на свет появился первый сын Макар. В 2018 году он тоже стал отцом. После громкого развода Шукшина не хотела новых отношений, однако спустя некоторое время всё-таки вышла замуж ещё раз, и в 2005 году она родила близнецов — Фому и Фоку. В 2011-м супруги расстались, сейчас Мария живёт жизнью свободной женщины.