«Считают, что им все должны»: Пореченков осудил современную молодёжь

https://static.news.ru/photo/bcf9c90c-a8d8-11eb-a872-96000091f725_660.jpg Михаил Пореченков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Михаил Пореченков в интервью «Известиям» осудил современную молодёжь, которая, по его мнению, часто с презрением относится к людям рабочих профессий.

Пореченков заявил, что в настоящее время работать на обычном заводе непрестижно, хотя раньше всё было наоборот. При этом он отметил, что сам — человек рабочий, который не ворует деньги и почти каждый день приходит на репетиции в театр и несколько раз в месяц выступает на сцене.

К сожалению, молодёжь совсем не понимает, что такое работать, все считают, что им все должны. Что государство им обязано. Но это заблуждение, никто вам ничего не должен. Идите и работайте сами, — подчеркнул актёр.

Он также назвал актёрскую профессию сложным ремеслом. Однако он будет только рад, если его дочь Мария выберет это направление, тем более что она с самого детства интересовалась работой отца и уже стремится стать актрисой.

Моя дочь Мария, например, тоже живёт театром и кино. Работа сложная, правда. Но я верю в то, что каждый должен заниматься своим делом, и если уж у ребёнка есть к тому склонность, глупо и жёстко его тормозить на этом пути, — отметил Пореченков.

Ранее Пореченков признался, что смог излечиться от пристрастия, которое сам он называет не менее сильным, чем алкоголь или наркотики. Речь идёт о так называемой звёздной болезни.