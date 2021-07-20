«Вышла за старика»: Аринбасарова о браке Высоцкой и Кончаловского

Советская и российская актриса Наталья Аринбасарова стала второй супругой режиссёра Андрея Кончаловского. В интервью «Экспресс газете» артистка рассказала, почему именно она стала инициатором их развода и как относится к его браку с телеведущей Юлией Высоцкой, которая младше его почти на 40 лет.

Аринбасарова призналась, что не смогла бы поступить, как Высоцкая — «выйти за старика».

В молодости сам Андрон (Кончаловский. — NEWS.ru) мне показал одну женщину, у которой муж был на 25 лет старше. И она всё время изменяла, хотя его не оставляла, продолжала о нём заботиться. Андрон говорил: «Представляешь, выскочила зачем-то за него, а теперь гуляет, как хочет. Но её можно понять». Я тогда с ним соглашалась — это кошмар, и отмечала, что рядом с пенсионером и сама можешь быстро состариться, — подчеркнула Аринбасарова.

Артистка отметила, что теперь радуется за Кончаловского, так как Высоцкая с ним почти 25 лет. Актриса считает, что телеведущая «обожает» мужа, а тот до сих пор даёт ей «шикарные роли» в своих фильмах.

Высоцкая и Кончаловский женаты с 1998-го. В браке родились двое детей — дочь Мария (1999) и сын Пётр (2003). Она сыграла во многих лентах супруга: «Дорогие товарищи!», «Грех», «Рай», «Щелкунчик и Крысиный Король» и других.

Ранее сообщалось, что режиссёр Егор Кончаловский заявил в Instagram, что его мать, актриса Наталья Аринбасарова возвращается в кино. Подписчиков обрадовала новость. Среди них оказалась актриса Ирина Безрукова. Также поклонники пожелали 74-летней Аринбасаровой творческих успехов, отметив, что такую красавицу и умницу нужно снимать постоянно.