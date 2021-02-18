Невзоров предрёк скорый конец лидерству Зюганова в КПРФ

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Публицист Александр Невзоров заявил, что Валерий Рашкин в скором времени может смеcтить Геннадия Зюганова с места лидера Коммунистической партии РФ.

У нас есть сейчас коммунистический депутат Рашкин, который сплёлся в вечной схватке рогами с престарелым Зюгановым за красную корону компартии. Понятно, что депутат Рашкин её отхватит, — заявил Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее Рашкин заочно поспорил с Зюгановым об отношении к несанкционированным акциям в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Рашкин заявил, что Навального осудили по политическим причинам, а митинги, помимо прочего, проходили против политических репрессий. Зюганов ответил, что позиция партии по этому вопросу излагалась ранее, и Рашкин, как член КПФР, должен «строго выполнять это решение».

Как сообщал NEWS.ru, председатель ЛДПР Владимир Жириновский и глава КПРФ Геннадий Зюганов обвинили друг друга в пособничестве «навальнятине». При этом у каждого нашлись свои аргументы.