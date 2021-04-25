Кончаловский получил «Нику» за фильм «Дорогие товарищи!»

https://static.news.ru/photo/d447dbd8-a628-11eb-9c2f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» стал лучшим игровым фильмом 2020 года по версии кинопремии «Ника». Кончаловский в рамках церемонии получил награду как лучший режиссёр, сообщается на сайте кинопремии.

Лучшим фильмом 2019 года стала картина «Француз» Андрея Смирнова. Фильмы «Текст» Дмитрия Глуховского и «Глубже» Михаила Сегала получили призы за лучшие сценарии.

Статуэтка за лучшую женскую роль 2019 года досталась сразу двум актрисам — Самал Еслямовой за картину «Айка» и Виктория Мирошниченко за фильм «Дылда». Лучшей актрисой 2020 года признана Юлия Высоцкая за фильм «Дорогие товарищи!», а также Чулпан Хаматова за «Доктора Лизу».

Лучшей мужской ролью 2019 года стала роль Леонида Ярмольника в фильме «Одесса». Лучшим актёром 2020 года признан Александр Паль за фильм «Глубже».

Как сообщалось ранее, картина российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» не выдвинута на премию Американской киноакадемии. До этого работа Кончаловского попала в шорт-лист номинантов на «Оскар» в категории «Иностранный художественный фильм».