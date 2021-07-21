«От Вани все кайфуют»: звёзды поздравили Охлобыстина с 55-летием

22 июля актёру Ивану Охлобыстину исполняется 55 лет. За пределами съёмочной площадки он пишет сценарии, книги и воспитывает шестерых детей. Коллеги в беседе с NEWS.ru назвали его «гениальным» и «самым добродушным» человеком.

Оставайся собой, Ваня

Иван Охлобыстин Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский зритель знает Охлобыстина по ролям циничного доктора Андрея Быкова в «Интернах», строгого отца мальчика Саши во «Временных трудностях», криминального авторитета в «Полярном», придворного шута в «Царе» и многим другим.

С Ваней работать одно счастье. Все, кто с Ваней работает, — все кайфуют. По-моему, он самый лёгкий человек и самый добродушный. Welcome to 55-клуб, — отметил в беседе с NEWS.ru актёр Игорь Жижикин, сыгравший с Охлобыстиным в «Полярном», «Соловье-разбойнике» и «Иерей-Сане».

Из-под пера именинника вышли около 20 сценариев к фильмам «Урод», «Соловей-разбойник», «Иерей-Сан», «Мытарь», «Мусорщик», «Праздник». Часть текстов он написал в соавторстве.

Он гениально одарённый человек. Гениально одарённый сценарист. Я особенно подчеркну это. С превеликим удовольствием перечитал все его сценарии: и по которым снято что-то, и которые он выпускал в виде книг. Он очень талантлив. Желаю ему оставаться самим собой, он прекрасен таким, какой он есть. У него прекрасная огромная семья. [Желаю ему] оставаться собой, — рассказал NEWS.ru актёр и телеведущий Сергей Бадюк, коллега Охлобыстина по «Соловью-разбойнику».

Бадюк пошутил, что «все растут, а Ваня не стареет» и пожелал Охлобыстину как можно дольше оставаться «законсервированным» в 50-летнем возрасте.

Кино и вера

В беседе с «Российской газетой» артист подчеркнул , что на него, как на актёра, повлиял опыт священника — он выслушивал чаяния людей в церкви около 10 лет, пока его не запретили в служении в 2010-м после обращения к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

При всём уважении нашего общества, включая представителей Церкви, к тому вкладу, который вносят актёры в культурную жизнь народа, следует придерживаться церковных канонов, в соответствии с которыми священство и лицедейство несовместимы, — отметили тогда в РПЦ.

Охлобыстин признался, что служение сделало его терпеливее, смиреннее, а после десятков исповедей понял, что «все эти грехи ничто по сравнению с твоими — ты меняешься, ставишь себя на своё место».

Как человеку, истово верующему, в светской тусовке? — спросили Охлобыстина на YouTube-канале Metametrica.

И получили ответ, как всегда, неординарный — в полной мере она таковой не является, так как каждый коллега во что-то «верует».

Я б поставил под сомнение утверждение, что я верующий человек, зная себя. Я человек, больше стремящийся к вере, нежели верующий, потому что верующий пук — это как светом озарился и птичкой улетел, а я хожу в церковь, я там исповедуюсь, я причащаюсь. У меня много косяков. Я не могу с чистой душой назвать себя верующим. Так что довольно комфортно [в светской тусовке], — рассказал Охлобыстин.

Тем не менее, актёру «тяжеловато» от невозможности служить в церкви, но он понимает, что «принесёт только неприятности святой Церкви» из-за неоднозначности своего образа. Шоумен добавил: он предпочитает работать на церковь, и только на неё, в качестве «засланного казачка». А его вера «началась с воровства», с кражи Библии.

Как и полагается каждому порядочному христианину, он вначале был разбойником. Я поменялся с девочкой — у неё была псалтырь старая, древняя книга, рыхлая, а у меня был фотоаппарат Смена 8М. Она с удовольствием согласилась. <...> Но её папа её отругал, и мне пришлось назад поменяться. И у меня заноза в сердце. Остаюсь дежурным по классу. И в одной из парт я нахожу на папирусной бумаге Евангелие, Библию точнее, — вспомнил Охлобыстин.

Крестился артист в девятом классе. Женившись он понял, что «сгорит в страстях» с супругой Оксаной и начал ходить на службы.

Охлобыстин говорит о России

Иван Охлобыстин Александр Натрускин/РИА Новости

Иван Охлобыстин часто высказывается на разные темы. От ЛГБТ до Иосифа Сталина и смертной казни, чем нередко вызывает скандалы в Сети. О себе он отзывается скептически, не без самоиронии и самокритики. В беседе с NEWS.ru в 2019-м году Охлобыстин назвал себя «деревенщиной», которой присуще «тушинское хулиганство».

Волей-неволей, в размышлениях главных героев я выражаю себя. Воссоздаю ситуации, которые когда-то имели место быть со мной или с кем-то из моих знакомых. Мы живём не в вакууме, поэтому пользуемся тем, что у нас есть. У нас есть наша жизнь, есть наши размышления, есть наши скорби, есть наши радости, — отметил Охлобыстин.

Тогда он добавил, что в РФ — «каждый философ, каждый супергерой, страна такая», и недаром Россия самая большая в мире, хотя «мы не самые красивые, не самые элегантные». Актёр подчеркнул, что россиян правильно называют ордынцами, так как в нашей стране не прижились общепринятые формы госуправления, ценятся личностные отношения и живут не для себя, а для других. Охлобыстин считает, что в этом «наша беда и наше счастье».