Сергей Безруков стал многодетным отцом

Российский актёр Сергей Безруков сообщил о пополнении в семье. 47-летний артист стал папой в третий раз — его супруга, режиссёр Анна Матисон родила ему сына.

Анечка родила мне сына Василия! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо Тебе, Родная моя! Я был рядом, — написал он в Instagram.

Безруков показал первое фото новорожденного с мамой в палате роддома. Анна держит малыша на руках.

Всего в звёздной семье трое детей — пара воспитывает старшую дочку Машу (пять лет), и двухлетнего Стёпу. Самого младшего малыша они назвали Василием.

Сергей Безруков женился на Анне Матисон в 2016 году. До этого он 15 лет был женат на актрисе Ирине Безруковой. Общих детей у них не было.

Ранее актёр рассказал, что он с женой читает сказки своим детям, и предложил обучать школьных учителей этому ремеслу на базе российских театров. Он поделился, что его супруга Анна Матисон отлично читает сказки для их старшей дочери. А он сам укладывает так в кровать младшего сына. Но это совершенно разные сказки, потому что дети имеют разницу в возрасте и им нравятся разные произведения.