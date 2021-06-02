Евгений Цыганов назвал себя «роскошным отцом» восьми детей

https://static.news.ru/photo/34b6ccbe-c365-11eb-8353-96000091f725_660.jpg Евгений Цыганов Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Российский актёр Евгений Цыганов рассказал в беседе с YouTube-каналом «Скажи Гордеевой», что ему не тяжело быть отцом восьми детей. Семеро из них родились от его экс-гражданской жены Ирины Леоновой, а ещё один — от артистки Юлии Снигирь. Сам он считает себя роскошным родителем.

Собеседник журналистки Екатерины Гордеевой добавил , что сойти с ума можно и без наследников.

А с ними (с детьми. — NEWS.ru) нет такой возможности, нужно держать руку на пульсе и контролировать общий хаос. <...> Любой мой ребёнок, положа руку на сердце, может заявить, что он — любимчик. Я боюсь, что они уже могут позволить себе это обсуждать между собой, но это совершенно бессмысленное обсуждение, — отметил артист.

Цыганов также считает себя «роскошным отцом», но признаётся, что хочет проводить с детьми больше времени, чему мешает работа, однако иногда берёт своих «гавриков» в поездки, в том числе и деловые.

Накануне российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru заявил, что детей необходимо защитить от рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн), Сергея Шнурова (солист группы «Ленинград», известный как Шнур), похожих на них людей, а также ото «всех маргиналов».

Ранее сообщалось, что каждый третий российский школьник столкнулся с травлей. Такую статистику приводит общественная организация «Союз матерей России». Причём нередко участие в буллинге принимают не только одноклассники жертвы, но и учителя. Что делать, если ребёнок остался один на один с враждебной толпой? Как его защитить? И кто может стать объектом школьной травли? В День защиты детей редакция NEWS.ru подготовила специальный репортаж о том, как противостоять детскому насилию.