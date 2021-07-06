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Российская актриса Юлия Снигирь показала первые кадры со съёмок фильма «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Снимки она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На одном из фото артистка позирует со своим партнёром по проекту Евгением Цыгановым (Мастер). Ей досталась роль Маргариты.

Ну что ж... Камера, мотор, начали... «Воланд». Режиссёр Михаил Локшин, — написала звезда под постом.

По сюжету знаменитый писатель оказывается в центре литературного скандала, в результате чего спектакль по его пьесе сняли с репертуара, а коллеги перестали с ним общаться. Позже автор встречает Маргариту, ставшую для него музой, и решается написать новый роман. Героем произведения становится загадочный Воланд.

В качестве консультантов «Воланда» выступили сотрудники Музея Булгакова. Бюджет картины — 1,1 млрд рублей. Премьера запланирована на 2022-й. Очная защита проекта прошла 19 мая в Фонде кино.

Михаил Локшин известен по исторической драме «Серебряные коньки», вышедшей в 2020-м.

Ранее сообщалось, что российский режиссёр Егор Баранов, известный по картинам «Гоголь», «Фарца» и «Аванпост», займётся созданием ленты «Метро 2033» по одноимённому роману Дмитрия Глуховского. Съёмочная группа выступила 19 мая на очной защите фильма в Фонде кино (ФК).