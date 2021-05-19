Стала известна дата премьеры фильма «Метро 2033» по роману Глуховского

https://static.news.ru/photo/4d84302c-b8a4-11eb-bc11-96000091f725_660.jpg Егор Баранов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российский режиссёр Егор Баранов, известный по картинам «Гоголь», «Фарца» и «Аванпост», займётся созданием ленты «Метро 2033» по одноимённому роману Дмитрия Глуховского, передаёт RT со ссылкой на авторов проекта. Съёмочная группа выступила 19 мая на очной защите фильма в Фонде кино (ФК).

Дата премьеры фантастического боевика также известна — январь 2024 года. Сценарий напишет Глуховский, команду продюсеров пополнят Валерий Федорович, Евгений Никишов и Иван Голомовзюк. На производство картины планируют потратить 700 млн рублей, на маркетинг — 150 млн рублей. Кинематографисты рассчитывают на кассовые сборы в 1,5 млрд рублей.

Постапокалиптический роман «Метро 2033» вышел в 2005-м. Через четыре года Глуховский опубликовал продолжение саги про московскую подземку, пережившую ядерную войну, — «Метро 2034». А в 2015-м писатель презентовал третью часть — «Метро 2035». Сюжет книг стал основой для компьютерных игр и 100 с лишним литературных произведений авторов из РФ, Великобритании, Италии, Польши, Франции и с Украины.

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