«Профессиональный предатель»: режиссер Кара об отъезде Филиппенко из страны Режиссер Кара назвал актера Филиппенко предателем из-за отъезда из России

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Юрий Кара

Режиссер Юрий Кара, снявший фильм «Мастер и Маргарита», эмоционально отреагировал на новость о том, что актер Александр Филиппенко уехал из России. Комментируя NEWS.ru поступок артиста, Кара назвал его предателем, вспомнив, что тот когда-то согласился играть в картине режиссера Владимира Бортко, который также экранизировал роман Михаила Булгакова.

С предателями не общаюсь. Он меня предал еще тогда, когда согласился играть у Бортко. И после этого я его ни знать, ни видеть не желаю. И сейчас он меня ничем не удивил, профессиональный предатель, вот и все, — заявил Кара.

Филиппенко снялся в двух киноверсиях романа Булгакова «Мастер и Маргарита» — у режиссеров Кары и Бортко. И если у Кары он был Коровьевым, то у Бортко перевоплотился в Азазелло.

В мае 2022 года Филиппенко опубликовал фотографию, на которой он сидит за столом в украинской вышиванке. В ноябре театр Моссовета, в котором служил Филиппенко, не возобновил контракт с актером. Кроме того, организаторам его концертов начали отказывать на городских площадках. После этого артист уехал из страны.