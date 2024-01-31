Поддержка Киева, деменция: как живут и выглядят Шварценеггер, Уиллис, Рурк

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

В этом месяце голливудского актера и бывшего губернатора американского штата Калифорния Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за дорогих часов Audemars Piguet в багаже, которые он впоследствии продал с аукциона за €270 000. Кинозвезду остановили во время таможенного досмотра, и ему пришлось провести несколько часов в аэропорту, пока сотрудники разбирались в ситуации. Как живут Шварценеггер и другие знаменитые актеры-спортсмены — в материале NEWS.ru.

Шварценеггер смеется над своим старением

76-летний Шварценеггер, известный по фильмам «Конон-варвар», «Терминатор» и «Хищник», в эфире «Шоу Говарда Стерна» рассказал, что с юмором относится к старению, но скучает по тем временам, когда его тело «было могучим». По словам артиста, каждый день он улыбается себе в зеркале и отмечает возрастные изменения в теле и внешности.

«Я каждый день улыбаюсь, глядя в зеркало, и говорю себе: „Да ты отстой!“ Вы только посмотрите на это тело. Мышцы груди, которые раньше были крепкими и подтянутыми, по-настоящему мощными, теперь просто висят. Что за чертовщина вообще происходит?» — сказал Шварценеггер.

В 2011 году Шварценеггер рассказал о внебрачном ребенке Джозефе, которого родила ему домработница, и объявил о разводе с женой Марией Шрайвер через две недели после «серебряной свадьбы». Сейчас актер активно занимается общественной и благотворительной деятельностью, а также пишет романы. В 2023 году Шварценеггер выпустил книгу «Будь полезным: семь инструментов для жизни», в которой рассказывает, как добивался успеха в карьере.

«Давайте научим детей быть крепкими, заниматься спортом, учиться, бороться и достойно переживать болезненные моменты, которые иногда случаются», — подчеркнул актер, комментируя выход книги.

Рурк собирает $1 млн для украинцев

71-летний американский актер и профессиональный боксер Микки Рурк, ставший известным после роли в картине «Девять с половиной недель», перед Новым годом объявил о сборе $1 млн для помощи жителям Херсона. Артист не скрывает своих переживаний за судьбы украинцев, потому что его ассистент Дмитрий Корнийчук родом из Николаева. В своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Рурк сообщил, что поможет восстановить дома в Херсоне.

«Я наблюдаю за трудностями украинцев через моего помощника Диму из Николаева. Он работает со мной в течение десяти лет, и я его очень люблю. У него есть 12 членов семьи на Украине. Наша цель — восстановить дома в Херсоне и обеспечить безопасность семьям, переживающим эти трудные времена. Мы стремимся собрать один миллион долларов, и каждое пожертвование приближает нас к этой цели», — отметил актер.

В апреле 2022 года Рурк заявил, что завещает все свое имущество Дмитрию. Он также выразил желание быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области, на родине Корнийчука.

Фото: AUG/face to face/Global Look Press Микки Рурк

«Я все Диме оставил, вообще все! Мы с ним говорили о том, что меня положат в гроб с песиками. Не боюсь смерти, опасаюсь самого процесса. Верю в то, что на том свете смогу увидеть своего брата, обнять его», — признавался Рурк в интервью «Осторожно: Собчак» на YouTube.

Норрис живет на ранчо и пишет романы

83-летний американский актер и мастер боевых искусство Чак Норрис после завершения карьеры в кино переехал на ранчо в Техасе. В 2015 году на земельном участке актера был обнаружен источник артезианской минеральной воды. После этого Норрис и его жена Джина основали компанию CForce Bottling Co. и начали продажи воды в бутылках.

Звезда сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» также владеет небольшим казино в Лас-Вегасе, приобретает золото и серебро в качестве инвестиций и пишет книги о боевых искусствах.

В 2009 году в эфире радио «Глен Бек» Чак Норрис заявил, что готов стать президентом отдельного государства на территории Техаса. По словам актера, создание страны в стране могло бы предотвратить экономический упадок. В 2012 году артист высказался против переизбрания Барака Обамы на второй президентский срок, а в 2016-м поддержал кандидатуру Дональда Трампа. Норрис также неоднократно высказывался против однополых браков в Калифорнии.

В 2017 году актер заявил, что уходит из кино в связи с тяжелой болезнью своей жены Джины. 54-летняя супруга артиста отравилась тяжелым металлом гадолинием. Несколько лет назад в течение восьми дней ей провели три МРТ-сканирования с контрастным веществом. После этого женщина регулярно чувствует нестерпимый жар, слабость, а также сильные боли в области ребер и в суставах.

Пять месяцев жена актера провела в больнице, где ей ставили капельницы со специальным раствором, который способствовал выведению из организма гадолиния.

Фото: Nicole Kubelka/Global Look Press Чак Норрис

«Чак все это время спал рядом со мной на маленьком диване и никогда не уходил из больницы. Я очень хотела жить и молилась только о возможности хотя бы вырастить своих детей», — рассказывала Джина.

Сигал открыл бизнес в России

71-летний американский актер и мастер айкидо Стивен Сигал стал одним из западных артистов, открыто поддержавших СВО на Украине. Летом 2022 года он посетил Донбасс и побывал в СИЗО в Еленовке. Тогда глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что режиссер будет снимать документальный фильм о событиях в ДНР и ЛНР.

В марте 2023 года Сигал зарегистрировал в России компанию «Пять элементов», которая будет заниматься производством и продажей безалкогольных напитков. В качестве юридического адреса предприятия указано здание на московской улице Матросская Тишина в 150 метрах от знаменитого следственного изолятора.

Соучредителем организации является 33-летний сын голливудского артиста Доминик Сан Рокко Сигал. ООО «Пять элементов» занимается «деятельностью холдинговых компаний», производством безалкогольных напитков, оптовой продажей соков и минеральных вод, забором и очисткой воды.

Позднее Сигал, участвующий в учредительном съезде Международного движения русофилов, заявил, что он на 100% русофил и на миллион процентов русский.

«Моя мать также была погружена в русскую культуру. <...> Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский», — сказал Сигал.

В феврале 2023 года президент России Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Стивен Сигал

Ван Дамм живет с украинкой втайне от жены

В декабре 2022 года американского актера и мастера боевых искусства Жана-Клода Ван Дамма сфотографировали в украинском Ужгороде. Как выяснили журналисты, звезда фильма «Кровавый спорт» тайно навещал любовницу Алену Каверину. С ней Ван-Дамм познакомился более 11 лет назад в ночном клубе в Таиланде, где она работала стриптизершей.

Позже 63-летнего Ван Дамма с Кавериной сфотографировали в Париже, куда он приехал сниматься в проекте канала Netflix «Последний наемник». Супруга звезды, актриса Глэдис Португез, узнала об измене через год, но не стала ничего предпринимать, так как актер откупился от нее трехэтажным особняком на берегу океана в Калифорнии за $6 млн.

Каверина поселилась в Бельгии. Сам Ван Дамм теперь живет на две страны. Примечательно, что в начале отношений с Аленой он не скрывал девушку от общественности, представляя своей помощницей. Актер неоднократно приезжал в Кривой Рог к ее родителям и даже купил им новую квартиру.

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press Жан-Клод Ван Дамм

Сталлоне снимается в собственном реалити-шоу

77-летний звезда боевиков «Рокки», «Рэмбо» и «Неудержимые» Сильвестр Сталлоне снимается в телешоу «Семья Сталлоне» вместе с женой Дженнифер Флавин и тремя дочерьми Софией, Систин и Скарлет, сообщает Deadline.

21 февраля 2024 года на канале Paramount+ состоится премьера второго сезона «семейного» сериала из 10 эпизодов. Семью Сталлоне считают одной из самых знаменитых и влиятельных в Голливуде, за приключениями дочерей актера будут следить зрители США, Латинской Америки, Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Австрии и Южной Кореи, говорится в сообщении издания.

Известно, что в новом сезоне Сталлоне с женой расскажут о своем переезде из Лос-Анжелеса в Майями, а затем вместе с детьми отправятся в Италию, чтобы найти итальянских предков Рокки.

Ранее телеканал Foxnews сообщил, что в декабре 2016 года президент США и давний друг Сталлоне Дональд Трамп предложил актеру занять пост председателя Национального фонда искусств и гуманитарных наук, но тот отказался. Актер заявил, что не хочет уходить в политику, как его коллега Арнольд Шварценеггер.

Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чан лишил дочь наследства

69-летний гонконгский актер и каскадер Джеки Чан продолжает сниматься в кино. В 2024 году в прокат выйдут новые фильмы с его участием — «Каратэ-пацан» и «Легенда». О своей личной жизни артист рассказывает редко. 40 лет он женат на тайваньской актрисе Линь Фэнцзяо, которая родила ему сына Чана Цзумина. У актера также есть внебрачная дочь Эттой Нг Чок-Лам, в воспитании которой он не принимал участия.

Летом 2023 года девушка сообщила в своем блоге, что стала бездомной и спит под мостом из-за того, что отец лишил ее финансовой поддержки, осудив за однополые отношения (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Сейчас Чок-Лам страдает от бедности в Канаде, куда она переехала с подругой.

Комментируя ситуацию с внебрачной дочерью, Чан отметил: «Я не святой. Я сделал что-то не так. Я сделал то, что делали многие мужчины в мире. Возможно, это был момент игривости».

Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press Джеки Чан

В 2021 году Чан сообщил о своем желании стать членом Коммунистической партии Китая (КПК). Он заявил, что гордится своей национальностью и видит величие КПК, которая выполнит все обещания народа в ближайшие десятилетия.

Уиллис завершил карьеру из-за деменции

В 2022 году стало известно, что 68-летний голливудский актер и звезда боевиков «Крепкий орешек» Брюс Уиллис завершил кинокарьеру из-за деменции. Об этом сообщили родные, в частности бывшая супруга актриса Деми Мур. У него диагностировали расстройство речи — афазию, которая возникает из-за нарушений работы мозга.

В январе 2024 года семья страдающего деменцией американского актера Брюса Уиллиса сообщила о переживаниях, что этот Новый год может стать для него последним. Состояние актера стремительно ухудшается: он не узнает родных, не может читать и практически не говорит. У артиста разрушается память и двигательная активность.

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