Сигал зарегистрировал в России бизнес рядом с «Матросской Тишиной» Стивен Сигал зарегистрировал предприятие по продаже напитков на улице Матросская Тишина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стивен Сигал

Актер Стивен Сигал зарегистрировал в России компанию «Пять элементов», которая будет заниматься производством и продажей безалкогольных напитков, сообщают «Аргументы и Факты». В качестве юридического адреса предприятия указано здание на московской улице Матросская Тишина в 150 метрах от знаменитого следственного изолятора.

Соучредителем организации является 33-летний сын голливудского артиста Доминик Сан Рокко Сигал. Основным видом деятельности ООО «Пять элементов» указана «деятельность холдинговых компаний». Среди дополнительных видов деятельности значатся производство безалкогольных напитков, оптовая продажа соков и минеральных вод, забор и очистка воды.

Летом 2022 года Сигал посетил Донбасс и побывал в СИЗО в Еленовке. Тогда глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что режиссер будет снимать документальный фильм о событиях в ДНР и ЛНР.

Впоследствии зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала идею Сигала снять документальный фильм о событиях в Донбассе. По ее словам, депутаты с радостью окажут помощь картине, а также режиссер может получить финансовую поддержку от государства, если подаст заявку в Минкульт и Фонд кино.