Стало известно о задержании Шварценеггера в аэропорту Мюнхена Bild: Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за дорогих часов

Фото: FS/AdMedia/Global Look Press

Арнольд Шварценеггер

Голливудского актера и бывшего губернатора американского штата Калифорния Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена, сообщает Bild. По его информации, кинозвезду остановили во время таможенного досмотра из-за дорогих часов.

Как передает издание, Шварценеггер прилетел в столицу Баварии, откуда планировал отправиться в австрийский Кицбюэль на Всемирный климатический саммит. По некоторым данным, он уже несколько часов находится в помещении полиции в мюнхенской воздушной гавани из-за роскошных часов швейцарской фирмы Audemars Piguet. Шварценеггер заявил, что планировал продать их с аукциона.

Ранее велосипедистка, попавшая под колеса автомобиля Шварценеггера, подала на него в суд. Инцидент произошел в феврале 2023 года в Лос-Анджелесе. Женщина утверждает, что актер превысил допустимую скорость и не проявил достаточной внимательности.

При этом в правоохранительных органах сообщили, что Шварценеггер двигался с небольшой скоростью, а велосипедистка повернула слишком резко и он не успел нажать на тормоз. Женщина получила незначительные травмы, а ее велосипед забрал на ремонт сам актер.