Сбитая Шварценеггером женщина подала на него в суд спустя девять месяцев

Фото: Tuane Fernandes/dpa/Global Look Press

Арнольд Шварценеггер

Велосипедистка, попавшая под колеса автомобиля актера Арнольда Шварценеггера, подала на него в суд, сообщил портал TMZ. Инцидент произошел еще в феврале текущего года в Лос-Анджелесе. По словам женщины, актер ехал, превысив скорость, и не проявил достаточной внимательности.

Согласно новому судебному иску, женщина по имени Джоанна Фликингер утверждает, что она та велосипедистка, которая столкнулась с внедорожником Арнольда еще в феврале на оживленной улице Западного Лос-Анджелеса. <...> В документах Фликингер утверждает, что виноват Арнольд <...>, она говорит, что он ехал «с превышенной скоростью и не смог должным образом следить за происходящим», — сообщило издание.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что актер двигался с небольшой скоростью, а велосипедистка повернула слишком резко, и Шварценеггер не успел нажать на тормоз. По информации издания, женщина получила незначительные травмы, а ее велосипед забрал в ремонт сам актер. Пострадавшую в результате ДТП доставили в больницу.

Тем временем молодая девушка разбилась насмерть в ДТП на трассе под Екатеринбургом. Согласно предварительным данным, погибшая находилась за рулем автомобиля Renault. Она врезалась в стоящую «Газель» и скончалась на месте до приезда медиков скорой помощи.