Ван Дамм 11 лет изменяет жене с украинской любовницей

https://static.news.ru/photo/7dc5be7a-0ebf-11eb-bf4c-fa163e074e61_660.jpg Алёна Каверина Фото: alenak705/instagram.com

Роман Жан-Клода Ван Дамма с Алёной Кавериной из Кривого Рога длится уже 11 лет. Недавно их сфотографировали в Париже, куда актёр приехал сниматься в проекте канала Netflix «Последний наёмник».

Как сообщает «Экспресс-газета», в этот же день в Instagram Кавериной появились фотографии из Парижа, на которых она была в той же одежде, что и с Ван Даммом.

Предполагают, что звезда «Двойного удара» встретил украинку в Таиланде в 2009 году, где она, по неофициальной версии, танцевала в одном из клубов, а по официальной — отдыхала. Супруга Ван Дамма, актриса Глэдис Португез, узнала об измене через год, но не стала ничего предпринимать, так как актёр будто бы откупился от неё трёхэтажным особняком на берегу океана в Калифорнии за $6 млн.

Каверина тоже не осталась обделённой — она обосновалась в Бельгии. А Ван Дамм теперь живёт на две страны. Примечательно, что на заре их отношений Ван Дамм не скрывал Алёну от общественности, представляя своей помощницей. Он неоднократно приезжал в Кривой Рог к её родителям и даже купил им новую квартиру.

Как писал NEWS.ru, соведущая телешоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила, что семейное благополучие зависит от умения женщины терпеть. Сябитова отметила, что семья состоит из взлётов и падений и в этом похожа на американские горки. Телеведущая добавила, что зачастую супружеских измен избежать нельзя, потому что «не изменяют только импотенты и лица нетрадиционной ориентации». По её словам, умный мужчина может иметь роман на стороне, но при этом «не выносит мозг своей жене». В любом случае всё зависит от женщины, уверена Сябитова.