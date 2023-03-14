Стивен Сигал назвал себя русским на миллион процентов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Стивен Сигал

Актер и мастера айкидо Стивен Сигал, участвующий в учредительном съезде Международного движения русофилов, заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский. Он напомнил, что у его отца русские корни, а мать была погружена в русскую культуру.

Моя мать также была погружена в русскую культуру. <...> Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский, — сказал Сигал.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

В августе прошлого года зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала идею Сигала снять документальный фильм о событиях в Донбассе. По ее словам, депутаты с радостью окажут помощь картине, а также режиссер может получить финансовую поддержку от государства, если он подаст заявку в Минкульт и Фонд кино.

Летом 2022 года Сигал посетил Донбасс и побывал в СИЗО в Еленовке. Тогда глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что режиссер будет снимать документальный фильм о событиях в ДНР и ЛНР.