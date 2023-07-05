Джеки Чан лишил денег дочь-лесбиянку Newsweek: дочь актера Джеки Чана стала бездомной после ссоры с отцом из-за ее ориентации

Фото: AUG/face to face

Джеки Чан

Гонконгский актер Джеки Чан стал героем вирусного видео, где сыграл заботливого отца. Ролик из фильма «Продолжай» набрал более 34 миллионов просмотров в Twitter (деятельность соцсети запрещена в РФ). После этого биологическая дочь артиста Эттой Нг Чок-Лам сообщила в своем блоге, что стала бездомной и спит под мостом из-за того, что отец лишил ее финансовой поддержки, осудив за однополые отношения, сообщает Newsweek.

По словам Чок-Лам, 69-летний Джеки Чан перестал помогать ей финансово после размолвки, так как не принял ее сексуальную ориентацию. Сейчас дочь актера живет в бедности в Канаде со своей подругой.

Привет, я дочь Джеки Чана, а это моя девушка. Мы месяц были бездомными из-за родителей-гомофобов. Мы часто спали под мостом и в других общественных местах, — цитирует издание Чок-Лам.

В октябре 2022 года папарацци сфотографировали Чок-Лам в Канаде в очереди за бесплатной едой в столовой для бездомных, снимки были опубликованы азиатским новостным сайтом 8days.com.

Чок-Лам родилась в 1999 году от внебрачных отношений Джеки Чана с моделью и актрисой Элейн Нг И-Лей. Актер признал отцовство, но не стал брать на себя ответственность за ее воспитание. В 2022 году Чан отметил 40-летие совместной жизни со своей законной женой Джоан Лин. Комментируя ситуацию с внебрачной дочерью, Чан отметил: «Я не святой. Я сделал что-то не так. Я сделал то, что делали многие мужчины в мире. Возможно, это был момент игривости».

Ранее сообщалось, что внебрачный сын экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн избил полицейского в грузинском ресторане на улице Лубянке в Москве. 36-летний мужчина отмечал День всех влюбленных в ресторане «Ткемали» на Новой площади, где произошла потасовка. При задержании Эйдельштейн проявлял агрессию, оскорблял полицейских, а затем ударил одного из них кулаком в грудь.