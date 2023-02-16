Внебрачный сын Жириновского избил полицейского SHOT: внебрачный сын Жириновского избил полицейского в Москве

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Олег Эйдельштейн

Telegram-канал SHOT сообщает, что внебрачный сын экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн избил полицейского в грузинском ресторане на улице Лубянка в Москве. Ему грозит статья за применение насилия в отношении представителя власти.

Согласно информации канала, 14 февраля Эйдельштейн отмечал День всех влюбленных в ресторане «Ткемали» на Новой площади. В районе десяти вечера в полицию позвонили очевидцы и сообщили о дебоше в ресторане.

Сотрудники полиции узнали в одном из посетителей заведения 36-летнего Олега Эйдельштейна, который, как пишет SHOT, был на взводе. Его доставили в отделение полиции.

Там задержанный продолжал проявлять агрессию: он начал оскорблять полицейских, а потом ударил одного из полицейских кулаком в грудь. Пострадавший обратился в медучреждение с ушибом в области правой ключицы. По факту инцидента проводится проверка.

Это не первый случай, когда Эйдельшейтн был замечен в подобных конфликтах. В апреле 2021 года сын бывшего главы Северной Осетии Зелимхан Битаров в столичном аэропорту Внуково подрался с Олегом Эйдельштейном. Сын покойного экс-лидера либерал-демократов написал на обидчика заявление в полицию.

Позднее выяснилось, что драка между Битаровым и Эйдельштейном в самолете произошла из-за того, что последний был пьян и задирался. По словам Битарова, Эйдельштейн поднялся на борт уже будучи пьяным, во время полета мужчину «растрясло», и он стал оскорблять не только отпрыска бывшего руководителя Северной Осетии, но и его родственников. Кроме того, представитель Северной Осетии отметил, что потомок лидера ЛДПР замахнулся на него, после чего пришлось применить силу.