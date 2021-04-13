Baza: сын экс-главы Северной Осетии избил сына Жириновского

https://static.news.ru/photo/95bd89b2-9c5f-11eb-878a-96000091f725_660.jpg Олег Эйдельштейн Фото: Скриншот с видео/Abon Abon/youtube.com

Сын бывшего главы Северной Осетии Зелимхан Битаров в столичном аэропорту Внуково подрался с внебрачным сыном лидера Либерал-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского Олегом Эйдельштейном.

Битаров с Эйдельштейном вместе прилетели из Владикавказа. Как пишет Telegram-канал Baza, конфликт произошёл поздно вечером накануне. При этом драки как таковой не получилось — скорее, Битаров избил своего соперника, нанеся ему по меньшей мере четыре удара в голову. Сын лидера либерал-демократов написал на обидчика заявление в полицию.

Отмечается, что Эйдельштейн также имеет отношение к Северной Осетии — он принимал участие в последних парламентских выборах в республике.

Как сообщал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге оперативники задержали десять человек, причастных к драке со стрельбой возле торгового комплекса на улице Ефимова. Драка произошла вечером 9 апреля. Задержать её участников сразу не удалось. На месте происшествия полиция обнаружила и изъяла гильзы и резиновые пули. Также правоохранителям поступила информация из больницы, что в приёмный покой обратился пациент с резаными ранами тела.