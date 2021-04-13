Baza: сын экс-главы Северной Осетии избил сына Жириновского

Сын бывшего главы Северной Осетии Зелимхан Битаров в столичном аэропорту Внуково подрался с внебрачным сыном лидера Либерал-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского Олегом Эйдельштейном.
Битаров с Эйдельштейном вместе прилетели из Владикавказа. Как
Отмечается, что Эйдельштейн также имеет отношение к Северной Осетии — он принимал участие в последних парламентских выборах в республике.
Как сообщал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге оперативники задержали десять человек, причастных к драке со стрельбой возле торгового комплекса на улице Ефимова. Драка произошла вечером 9 апреля. Задержать её участников сразу не удалось. На месте происшествия полиция обнаружила и изъяла гильзы и резиновые пули. Также правоохранителям поступила информация из больницы, что в приёмный покой обратился пациент с резаными ранами тела.