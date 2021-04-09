После драки со стрельбой у ТЦ в Петербурге задержали 10 человек

В Санкт-Петербурге оперативники задержали десять человек, причастных к драке со стрельбой возле торгового комплекса на улице Ефимова,
Драка произошла вечером 9 апреля. Задержать её участников сразу не удалось. На месте происшествия полиция обнаружила и изъяла гильзы и резиновые пули. Также правоохранителям поступила информация из больницы, что в приёмный покой обратился пациент с резаными ранами тела.
10 апреля оперативниками для отработки на причастность к указанному происшествию задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции десять граждан одного из среднеазиатских государств и северо-кавказской республики, в возрасте 16–32 лет, — сообщили в ГУ МВД.
В полиции отметили, что один из доставленных был госпитализирован с ранением, полученным в ходе конфликта. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В настоящее время четыре человека задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении ещё двух граждан, остальные отпущены.
Ранее NEWS.ru сообщал, что подросток из Шлиссельбурга Ленинградской области открыл стрельбу из пневматики по одноклассникам. Школьник принёс в школу пневматический пистолет и успел сделать несколько выстрелов до того, как у него учитель отобрал оружие.