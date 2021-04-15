Сын экс-главы Северной Осетии назвал причину драки с сыном Жириновского

https://static.news.ru/photo/a9ec356a-9e2a-11eb-b116-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: interfax-russia.ru

Драка между сыном экс-главы Северной Осетии Зелимханом Битаровым и внебрачным сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олегом Эйдельштейном в самолёте произошла из-за того, что последний был пьян и задирался. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам Зелимхана Битарова, Олег Эйдельштейн поднялся на борт самолёта уже будучи пьяным, во время полёта мужчину «растрясло», и он стал оскорблять не только отпрыска бывшего руководителя Северной Осетии, но и его родственников. Кроме того, представитель Северной Осетии отметил, что потомок лидера ЛДПР замахнулся на него, после чего пришлось применить силу.

Битаров также предположил, что Эйдельштейн превентивно сообщил об инциденте в полицию, поскольку сам был виноват в начатом конфликте и таким образом хотел отвести от себя подозрения.

Ранее стало известно о драке двух мужчин. Известно, что Битаров с Эйдельштейном вместе прилетели из Владикавказа. При этом драки как таковой не получилось — скорее, Битаров избил своего соперника, нанеся ему по меньшей мере четыре удара в голову. Сын лидера либерал-демократов написал на обидчика заявление в полицию. Об этом писал NEWS.ru.