Сын экс-главы Северной Осетии назвал причину драки с сыном Жириновского

Драка между сыном экс-главы Северной Осетии Зелимханом Битаровым и внебрачным сыном лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олегом Эйдельштейном в самолёте произошла из-за того, что последний был пьян и задирался. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Битаров также предположил, что Эйдельштейн превентивно сообщил об инциденте в полицию, поскольку сам был виноват в начатом конфликте и таким образом хотел отвести от себя подозрения.
Ранее стало известно о драке двух мужчин. Известно, что Битаров с Эйдельштейном вместе прилетели из Владикавказа. При этом драки как таковой не получилось — скорее, Битаров избил своего соперника, нанеся ему по меньшей мере четыре удара в голову. Сын лидера либерал-демократов написал на обидчика заявление в полицию. Об этом писал NEWS.ru.