Политолог нашёл исторические причины отсталости Украины

https://static.news.ru/photo/d5e87300-6e2c-11eb-a060-96000091f725_660.jpg Фото: В. М. Васнецов

Политический эксперт и экономист Андрей Головачёв назвал причиной отсталости Украины родоплеменное устройство Киевской Руси, которое страна пронесла с собой сквозь века.

Украинский эксперт в колонке для портала «Главред» обратил внимание, что во времена образования первых государств восточных славян народное вече дополняло власть князей и могло полностью завладевать властными полномочиями. Головачёв отметил, что подобная форма государственного устройства характерна для всех народов на ранней стадии политического развития.

Но трудно найти в Европе другую такую страну, в которой инерция этой примитивной социальной организации была бы столь сильной и столь долгой, как в Украине, — написал эксперт.

По мнению Головачёва, княжеско-вечевой строй привёл Киевскую Русь к краху. Политолог допустил, что даже власть большевиков на Украине можно объяснить тем, что они предложили аналог вечевой формы правления в виде советов. Государственные перевороты в современной украинской истории эксперт назвал рудиментами вечевого устройства.

Украинцы в большинстве своем верят, что у них есть право смещать гетмана на общем вече, как было в Киевской Руси, как делали казаки, — заявил Головачёв.

Политолог сказал, что развитие общества и способность к абстрактному мышлению вступают в конфликт с вечевым мышлением. В такой ситуации украинцы не могут создать современное государство. Головачёв указал, что Европа успешно прошла этап избавления от родоплеменных пережитков 500–600 лет назад.

Сколько ни делай Украину парламентской республикой, украинцы всё равно будут смотреть только на президента, потому что это близко к вечевой форме. И требовать от него того, что он по Конституции не вправе делать, — заключил Головачёв.

Украинские политики периодически выступают с сомнительными заявлениями на историческую тематику. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об «украинском происхождении» России и Белоруссии. Мэр Киева Виталий Кличко рассуждал о существенном вкладе, который, по его мнению, внёс «в консолидацию стран Европы» Ярослав Мудрый.

Экс-президент Пётр Порошенко называл основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей». Также, по его мнению, князь Владимир в 988 году крестил не Русь, а Украину, и «именно тогда была создана Украинская церковь». А нынешний президент Владимир Зеленский, поздравляя в 2019 году верующих с Днём Крещения, упомянул несуществующее государство «Киевская Русь — Украина», писал NEWS.ru.