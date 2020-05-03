Лукашенко заявил, что ряд депутатов из РФ хотят приехать на парад Победы

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Белоруссия не отступила от плана по реагированию на учения НАТО у своих границ, однако немного откорректировала его, сделав более сдержанным, после того как Североатлантический альянс отказался от масштабных мероприятий. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Мы ни на миллиметр не отступили от того плана. Правда, немного откорректировали после того, когда было заявлено, что НАТО не планирует масштабных мероприятий, — цитирует БелТА Лукашенко. По его словам,...