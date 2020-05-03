Лукашенко заявил, что ряд депутатов из РФ хотят приехать на парад Победы

Несколько российских парламентариев и сенаторов выразили желание посетить военный парад 75-летия Победы, который пройдет в белорусской столице. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко
На совещании, посвящённому подготовке к торжественным мероприятиям и эпидемиологической ситуации в стране президент Белоруссии приветствовал желание российских депутатов посетить парад в Минске.
Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери, — приводит слова Лукашенко БелТА.
Ранее белорусский лидер сообщил, что с начала года от отравления алкоголем или в результате самоубийств в республике погибло в пять раз больше людей, чем от коронавируса, а число жертв COVID-19 сопоставимо с количеством утонувших. По состоянию на 2 мая в Белоруссии зафиксировано 97 смертей пациентов с коронавирусом, писал NEWS.ru.