Лукашенко заявил, что смертей от COVID-19 в разы меньше, чем от алкоголя

https://static.news.ru/photo/dde0416e-8d22-11ea-b841-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что с начала года от отравления алкоголем или в результате самоубийств в республике погибло в пять раз больше людей, чем от коронавируса, а число жертв COVID-19 сопоставимо с количеством утонувших. По состоянию на 2 мая в Белоруссии зафиксировано 97 смертей пациентов с коронавирусом.

От отравления алкоголем умерли 482 человека, самоубийств 470. Утонули 89 человек — почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощённых COVID-19, — цитирует БелТА Лукашенко.

Президент Белоруссии изучил статистические данные с начала года и отметил, что показатель смертности в республике снизился на 1,5%. Среди причин смертности лидируют болезни системы кровообращения — от них за четыре месяца умерли около 25 тыс. человек, и онкология (6,4 тыс. человек).

Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко ни разу не сдавал тесты на коронавирус и хорошо себя чувствует. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Она добавила, что президент живёт за городом, фактически в деревне, за многие годы не менял своих привычек, ведёт здоровый образ жизни, имеет хороший иммунитет и хорошо себя чувствует.