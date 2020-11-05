Азербайджанская армия уничтожила артиллерийскую батарею ВС Армении

https://static.news.ru/photo/ffc255f6-1f8a-11eb-b9de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении батареи 41-го артиллерийского полка Вооружённых сил Армении на Агдамском направлении в Нагорном Карабахе.

Подразделения азербайджанской армии нанесли огневые удары по батареям 41-го артиллерийского полка Вооружённых сил Армении. Среди личного состава имеются убитые и раненые. Огневым ударом было взорвано большое количество боеприпасов и полностью выведены из строя артиллерийские установки противника, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военное противостояние в Нагорном Карабахе демонстрирует доминирование азербайджанской армии. Он заверил, что «успешное наступление продолжается»: четыре из пяти районов полностью или частично освобождены.

Глава государства также подчеркнул, что Азербайджан выполняет резолюции Совета Безопасности ООН и приступил к внедрению ряда основополагающих принципов, предложенных Минской группой ОБСЕ для разрешения конфликта.

Они, уточнил политик, требуют освобождения карабахских территорий. Поскольку Армения не была готова сделать это добровольно, оппонентов пришлось заставить, отметил Алиев. Как только Ереван выполнит обязательства по выводу войск и признает поражение, Баку прекратит боевые действия, заверил он.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.