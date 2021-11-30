В Гонконге заявили о способности «омикрона» снижать эффективность вакцин

Существующие в мире вакцины от коронавируса могут оказаться недостаточно эффективны в отношении нового штамма «омикрон», заявил ведущий микробиолог из Гонконгского университета Келвин То. По его мнению, новый вариант COVID-19 обладает всеми характеристиками предыдущих мутаций и даже больше, пишет South China Morning Post.

Этот конкретный штамм обладает всеми характеристиками предыдущих мутаций, даже больше. Поэтому я считаю, что существующие вакцины не будут столь же эффективными, но насколько, пока трудно предсказать, — отметил специалист.

Он подчеркнул, что пока сложно утверждать, что вакцины окажутся полностью неэффективными в отношении «омикрона», или их действие снизится на 20% или на 40%. Учёный добавил, что на изучение свойств нового штамма необходимо несколько недель.

Микробиолог Келвин То входит в команду учёных, которая первая в Азии успешно выделила новый штамм из клинических образцов. Произошло это через четыре дня после того, как стало известно о первых заражённых им в Гонконге. Как сообщили специалисты, выделенный вариант позволит разработать и произвести вакцины против «омикрона», который был обозначен ВОЗ как «вариант, вызывающий беспокойство».

В настоящее время в Гонконге зафиксированы три случая заражения «омикроном». Заболевшие им прибыли из Катара и Нигерии. Ещё один мужчина приехал из Канады, но заразился, вероятно, в карантинном отеле. Все трое изолированы в специализированной больнице.