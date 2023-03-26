Взрыв под Тулой, потери ВСУ в Артемовске: новости СВО на вечер 26 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Министерство обороны РФ 26 марта опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки ВСУ в общей сложности потеряли порядка 440 украинских военнослужащих. Уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, артиллерийская система M777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы «Мста-Б», шесть гаубиц Д-30, самоходная гаубица «Акация», 16 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и шесть пикапов.

Ударами ВС РФ также были поражены склады боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области и в районе Краматорска в ДНР. Вертолет Ми-8 воздушных сил Украины сбили в районе Димитрова в ДНР. За сутки средствами противовоздушной обороны были перехвачены семь снарядов реактивной системы HIMARS. Также в ЛНР, ДНР и Запорожской области были сбиты 14 украинских беспилотников.

В городе Киреевске Тульской области, который находится в 30 километрах от Тулы, произошел сильный взрыв. Telegram-канал Baza сообщил, что в части домов выбило окна и даже повредило стены, местные жители выложили видео с глубокой воронкой. По данным Baza, известно о двух пострадавших, молодых парне и девушке, которые, предположительно, получили порезы осколками стекла. По информации Telegram-канала «112», ранения получили три человека. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что, предварительно, причиной взрыва в Киреевске могло стать падение беспилотника. Обстоятельства выясняются.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему решил поехать в Мариуполь 19 марта. Глава государства объяснил, что ему было важно почувствовать настроения жителей города и пообщаться с ними. По его словам, эта поездка назревала уже давно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2023 году для ВСУ планируют закупить дроны на $540 млн. По словам Зеленского, «это не предел». Он напомнил, что на этой неделе правительство страны приняло постановление об активизации производства и поставок беспилотников украинской армии.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», в боях в районе города Сватово в ЛНР был ликвидирован командующий украинским националистическим разведывательным отрядом «Бешкетники Сирка» Иван Щеголев. Официально эта информация не подтверждена.

Командир штурмового взвода ЧВК «Вагнер» рассказал РИА Новости о взятии бойцами частной военной компании Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ) на севере Артемовска. По словам командира, штурм предприятия стал неожиданностью для противника. Одного украинского военнослужащего захватили в плен, остальных уничтожили, включая капитана ВСУ. Этот завод в декабре в рамках поездки в Артемовск посещал президент Украины Владимир Зеленский, который вручал военным награды и фотографировался с ними.

Бывший посол ЛНР Родин Мирошник сообщил, что из-за обстрелов со стороны ВСУ постоянно срываются и переносятся работы по восстановлению в городе Рубежном. Часть районов остаются без воды. Мирошник подчеркнул, что это один из самых пострадавших городов.

Британская газета The Sunday Times написала, что ВСУ ежедневно теряют в боях за Артемовск около 100–200 военнослужащих. В публикации отмечалось, что из-за больших потерь украинские войска могут оставить город, бои за который идут уже девять месяцев. По мнению западных аналитиков, опрошенных изданием, ВСУ предстоит сделать выбор между удержанием Артемовска любой ценой и отходом в Славянск и Краматорск.

Представитель силовых структур ДНР сообщил ТАСС, что за последние две недели на территории республики около 70 украинских солдат сдались в плен российским силам. Отмечалось, что большая часть из военных ВСУ добровольно сложили оружие. Источник уточнил, что среди плененных в основном оказались украинцы, сражавшиеся на Донецком, Авдеевском и Угледарском направлениях.