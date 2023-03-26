Евгений Пригожин рассказал о «существенных отличиях» от своего тезки Иосифа Евгений Пригожин заявил, что отличается от тезки Иосифа спокойствием и неагрессивностью

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Евгений Пригожин

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала в Telegram заявление основателя компании Евгения Пригожина, в котором бизнесмен рассказал о существенных различиях между ним и продюсером Иосифом Пригожиным. В голосовом сообщении сказано, что мужчины не похожи друг на друга характерами и манерой речи. По словам Пригожина, он отличается от тезки спокойствием и неагрессивностью, в то время как представитель шоу-бизнеса, наоборот, вспыльчив.

Иосиф Пригожин отличается от меня очень существенно. Во-первых, он Иосиф, во-вторых, он человек достаточно дерзкий, агрессивный и вспыльчивый по своей натуре. В шоу-бизнесе так принято. А я человек очень спокойный, вдумчивый и неагрессивный, — сказал на опубликованной записи Пригожин.

Согласно опубликованному заявлению, Пригожин посоветовал прислушиваться к речи: если она будет яркой, вспыльчивой — «это 100% похоже на Иосифа Пригожина», а если «мягкий человек и спокойный голос», то это Евгений Пригожин.

Ранее в Сети была опубликована аудиозапись, как утверждается, телефонного разговора Иосифа Пригожина с бизнесменом Фархадом Ахмедовым. В записи звучат критические высказывания о властях РФ. При этом озвученное голосами на аудиозаписи противоречит публичной позиции тех людей, за которых голоса себя выдают.

Музыкальный продюсер объявил фейком попавшую в интернет аудиозапись и подчеркнул, что «голос точно не имеет никакого отношения» к нему. Пригожин отметил, что современные компьютерные технологии позволяют подделать не только голос, но и всю беседу.