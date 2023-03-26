ВСУ не позволяют восстановить оставленный почти год назад город в ЛНР Бывший посол ЛНР Мирошник: ВСУ обстрелами срывают восстановление Рубежного

Фото: Александр Река/ТАСС

Повседневная жизнь в Рубежном

Украинские войска продолжают обстреливать Рубежное, не позволяя вести восстановление города, которое приходится постоянно прерывать и откладывать, сообщил ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. По его словам, часть районов Рубежного остаются без воды из-за того, что ВСУ регулярно наносят удары, срывая работы по восстановлению сетей.

Украинские силовики продолжают регулярно наносить удары по городу, не позволяя вести полноценное восстановление. Водоснабжение города остается проблемным. Центр и ряд микрорайонов снабжаются водой по графику, но есть жилая и промышленная застройка, куда вода не доходит вообще, потому что не удается восстановить сети, — сказал Мирошник.

Экс-посол подчеркнул, что Рубежное является одним из наиболее пострадавших городов в республике. Сильнее всего были разрушены градообразующие предприятия, в том числе химзаводы «Заря» и «Краситель», а также жилые кварталы, которые украинские войска использовали для укрытий военной техники и размещения своих позиций, отметил он.

Город Рубежное был взят под контроль российскими силами в апреле 2022 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что перед этим люди в городе «жили впроголодь» и имели «огромные проблемы с водой», но после отступления украинской армии освободились от «бесовского засилья».