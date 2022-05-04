Кадыров: жители Рубежного всё последнее время жили впроголодь

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении украинского города Рубежное и оказании гуманитарной помощи его жителям. Люди свободны от «бесовского засилья», «выходят из состояния отчаяния и безысходности» и скоро «всё у мирных людей будет хорошо», об этом он написал в своём Telegram-канале.

Город ещё недавно полностью находился под властью негодяев, считавших себя избранной расой, а всех остальных — холуями. Жители в прямом смысле изнемогали от происходившего бесовского засилья. Сейчас всё приходит в порядок, — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что город возвращается к обычной жизни. Он отметил, что этому способствует поддержка Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова: гуманитарную помощь направляют непрерывно.

По словам Кадырова, жители Рубежного существовали «впроголодь» и имели «огромные проблемы с водой». В настоящее время им выдают пакеты с продуктами питания, содержащими сахар, соль, рис, муку, крупы, сладости, воду и другое.