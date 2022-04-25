Кадыров объявил о занятии Рубежного российскими войсками

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об установлении полного контроля российских войск над украинским городом Рубежное. По его словам, украинские военные спешно покинули город, неся большие потери.

Сославшись на своего помощника Апты Ароновича, Кадыров объявил, что спецподразделения «Ахмат» совместно с силами ЛНР атаковали последние позиции ВСУ в городе, в результате чего те понесли «огромные потери».

Последняя группа бандеровцев бросила свои укреплённые позиции и спешно покинула линию боевых действий. Сейчас подразделения российской армии и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения зданий города Рубежное, — написал глава Чечни.

В завершении поста он поздравил местных жителей с «освобождением от преступного режима».

Ранее Кадыров сообщил об отправке на Украину нового отряда добровольцев из Чечни. Он не назвал их количество, но заявил, что для участия в спецоперации отправились «сотни настоящих патриотов».