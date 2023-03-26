Путин объяснил цель поездки в Мариуполь Путин заявил, что ему было важно лично поговорить с людьми в Мариуполе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Марат Хуснуллин в Мариуполе

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что ему было важно почувствовать настроения жителей Мариуполя, отметив, что это, может быть, «вообще самое главное». По словам главы государства, изначально ему показалось, что во дворе дома стоят рабочие, и он хотел спросить о ходе работ, но выяснилось, что это местные жители. Кроме того, Путин объяснил, почему не пристегнулся во время поездки по городу за рулем.

Эта чисто рабочая поездка давно назрела и с людьми, конечно, важно было [пообщаться], — сказал президент.

Путин признался, что ехал за рулем по улицам Мариуполя не пристегнутый ремнем безопасности, чтобы в случае непредвиденной ситуации можно было быстро покинуть машину.

Мы же не нарушали ничего, единственное, чего нарушили — это без пояса безопасности ездили. Но в таких условиях лучше не пристегиваться, лучше иметь возможность быстро выйти из машины, — подчеркнул он.

Также президент оценил новый мариупольский ЖК «Невский». По его словам, он сопоставим с хорошими московскими или петербургскими кварталами.

Он ничем не отличается от хорошего московского квартала, либо питерского. Это хороший уровень, — указал российский лидер.

Путин прилетел в Мариуполь с рабочей поездкой 19 марта. Российского лидера сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин, который подробно доложил главе государства о том, как проходят строительные и восстановительные работы в городе и окрестностях. Путин с остановками проехал по Мариуполю за рулем автомобиля, осмотрел несколько объектов города и пообщался с местными жителями.

Американский телеканал CNN назвал Владимира Путина дерзким после его визита в Мариуполь. В публикации говорится, что посещение Мариуполя может быть воспринято украинцами как провокация, поскольку на протяжении долгого времени за город велись ожесточенные бои.