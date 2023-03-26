ТАСС: около 70 бойцов ВСУ сдались в плен в ДНР

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие ВСУ, архивное фото

За минувшие две недели около 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским силам на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил ТАСС представитель силовых структур региона. По его словам, большая часть военнослужащих добровольно сложила оружие.

Только за последние две недели в плен сдались порядка 70 украинских солдат, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что среди сдавшихся в основном военнослужащие, боровшиеся на Донецком, Авдеевском и Угледарском направлениях.

26 марта российские военные, размещенные под Марьинкой, рассказали, что Киев специально отправляет на участки самых тяжелых боев в ДНР мобилизованных из русскоязычных областей Украины. Бойцы показали документы погибших украинских солдат и офицеров, из которых следует, что на передовой были уроженцы Одесской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», рассказал, что невозвратные потери украинских военных в районе Артемовска исчисляются тысячами. В то же время предприниматель не стал называть количество уничтоженной военной техники ВСУ, сославшись на секретность этих данных.