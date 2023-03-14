Пригожин оценил ежемесячные потери ВСУ под Артемовском Пригожин заявил, что Украина под Артемовском теряет убитыми около 11 тысяч военных в месяц

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Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Потери украинских военных в районе Артемовска исчисляются тысячами, заявил РИА Новости бизнесмен Евгений Пригожин. При этом он не стал называть количество уничтоженной военной техники ВСУ, сославшись на секретность этих данных.

По подсчетам Минобороны, порядка 10-11 тысяч человек в месяц. Это убитыми, — сказал он.

В то же время Пригожин опроверг слухи о миллионах единиц оружия, найденных в шахтах Артемовска и Соледара. По его словам, в дореволюционный период там хранилось большое количество оружия. Сейчас все шахты заминированы.

Но то, что мы сегодня находим — это пулеметы «Максим», пистолеты ТТ, — уже малопригодно для применения, — заключил бизнесмен.

Пригожин ранее сообщил, что украинская армия готовит контрнаступление в районе Артемовска и рассчитывает рассечь группировку «Вагнера». Он также сообщил, что сейчас вагнеровцы находятся в непосредственной близости от горадминистрации Артемовска.