Украина закупит дроны на полмиллиарда евро

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 20 млрд гривен ($541 млрд или €502 млрд) будут направлены на закупку беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил Украины, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в обращении, текст которого опубликован на его сайте. Глава государства подчеркнул, что «это не предел».

Отмечу решение, которое активизирует производство беспилотников. Всего в этом году как минимум 20 млрд гривен будет направлено на закупку дронов для наших воинов, — заявил Зеленский.

Украинский кабмин на этой неделе принял постановление об ускорении производства и поставок беспилотников армии. Киев ожидает, что это даст возможность производителям быстрее развиваться, расширяться и что они смогут лучше конкурировать с зарубежными предприятиями.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после решения президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии Украина ожидает от Европы усиления санкционного давления на Москву и просит о поставке большего количества вооружения для контрнаступления.