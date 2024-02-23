ВСУ могут вооружить по «чешской схеме»: новости СВО на вечер 23 февраля

Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Евросоюз собирает $1,5 млрд на закупку артиллерийских снарядов для Украины в третьих странах, сообщило издание Financial Times. Таким образом планируется компенсировать задержки производства в Европе и «тупиковую ситуацию» в США с финансированием помощи Киеву. Сбором средств на закупку занялась Чехия, президент которой Петр Павел ранее заявил в Мюнхене, что у неназванной страны за пределами ЕС есть около 800 тысяч снарядов.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения СВО утром 23 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ потеряли машину ЗРК Patriot

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе СВО за неделю с 17 по 23 февраля. ВС РФ было нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и складам горючего на Украине. Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. В результате группового удара ВС РФ были уничтожены пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина ЗРК Patriot производства США.

За неделю на Купянском, Донецком, Авдеевском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях общие потери ВСУ превысили 7505 военнослужащих, по данным МО РФ. Были уничтожены 31 танк, 93 боевых бронированных машины, 68 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО «Град» и шесть лодок.

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press ЗРК Patriot

Российский авиацией и средствами ПВО в течение недели были сбиты истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил ВСУ, семь крылатых ракет Storm Shadow, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot, три противорадиолокационные ракеты HARM, шесть управляемых авиабомб JDAM, 42 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также четыре зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные для поражения наземных целей. Кроме того, были уничтожены 652 БПЛА.

Атаки БПЛА на Курск и Шебекино, обстрел ВСУ Горловки

Город Шебекино в Белгородской области подвергся атаке беспилотника ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, украинский дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль, припаркованный рядом с частным жилым домом. Гладков отметил, что обошлось без пострадавших.

Губернатор Курской области Роман Старовойт утром сообщил о работе ПВО в небе над Курском, попросив местных жителей сохранять спокойствие. Минобороны РФ сообщило, что около 10:20 мск в регионе средствами ПВО были сбиты два украинских БПЛА самолетного типа.

ВСУ обстреляли Горловку из реактивных систем залпового огня, в результате пострадали мирные жители, получившие ранения разной степени тяжести, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили по Горловке 10 снарядов.

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Вследствие обстрела ВСУ в Горловке загорелась газовая труба возле частного дома, из которого спасатели на руках вынесли 69-летнюю пострадавшую женщину и передали врачам, сообщило МЧС, опубликовавшее видео с места. Пожарным удалось потушить факельное горение, при этом они охладили стены и крышу от теплового воздействия, благодаря чему дом не загорелся.

Ближайшие задачи СВО и заявление Орбана

Ближайшей задачей в рамках СВО станет взятие под контроль новых территорий, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, это необходимо для прекращения обстрелов Белгородской области и других регионов России. Парламентарий отметил, что под контролем ВСУ остаются примерно от одной трети до одной четверти территорий в Донбассе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о военном превосходстве России в конфликте с Украиной. По его словам, Киев не добьется преимущества в боевой мощи без вмешательства Запада, но НАТО не желает вступать в конфликт. Орбан призвал добиваться прекращения огня, поскольку Россию «невозможно поставить на колени в военном плане».

Интервью Зеленского Fox News, новое наступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу Fox News, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению. По его словам, целью операции станет «развитие успеха» украинской армии в Черном море. Зеленский пообещал российским войскам «сюрпризы», но не раскрыл, что имеет в виду. Таким образом он отверг переход Украины к оборонительной стратегии, заверив, что ВСУ «не будут просто стоять».

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai/Global Look Press Владимир Зеленский

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что в рамках анонсированного Зеленским нового наступления ВСУ попытаются атаковать Крым, в частности Севастополь. Дандыкин допустил, что Киев в мае-июне может предпринять очередные атаки морскими БПЛА, а также крылатыми ракетами Storm Shadow и Scalp, либо Taurus с радиусом до 500–600 км, если Германия все же согласится передать их Украине. Эксперт не исключил, что ВСУ также могут применить противокорабельные ракеты «Нептун» и переделанные под наземные цели противоракеты С-200. Он также напомнил, что Украина ждет истребители F-16.

Военкор Андрей Руденко указал, что за восемь часов интервью Зеленского Fox News набрало лишь 24 тысячи просмотров. По словам журналиста, один пост в его Telegram-канале за такое же время набирает в пять раз больше. По мнению Руденко, президент Украины хотел противопоставить эфир на Fox News интервью президента РФ Владимира Путина экс-ведущему телеканала Такеру Карлсону, но вышло «смешно и унизительно», поскольку Зеленский оказался «никому не интересен».

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