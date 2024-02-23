Авдеевка, Крынки, Бахмут, Часов Яр: новости с фронтов СВО 23 февраля

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка во время стрельбы из орудия АЗП-57

ВС РФ продолжают наступать на некоторых участках фронта СВО, пишут российские военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Часова Яра, Крынок, Крыма, Херсона, Луганска, Донецка, Марьинки, Угледара, Клещеевки, какие последние новости сегодня выходили с разных направлений спецоперации, где были удары по ВСУ на Украине?

Сводка от WarGonzo

«На Донецком фронте ВС РФ после артобстрелов вели штурмовые действия в Новомихайловке. После установления контроля над селом Победа они серьезно угрожают украинскому гарнизону с северо-востока, продвигаясь по трассе Т-05-24. ВСУ уже в полукольце. После артобстрелов российские войска сумели продвинуться в районе Георгиевки и Орловки. Цель — занять участки дорог с твердым покрытием для дальнейшего наступления. В первом случае на стратегически важное Курахово, во втором — на аналогичную по значимости Карловку. Российские войска били по украинским позициям в Константиновке (не путать с одноименным населенным пунктом юго-западнее Бахмута), Парасковьевке, Екатериновке, городе Красногоровке, Нетайлове, Северном (населенный пункт к северо-западу от Донецка), Ласточкине, Семёновке, Степном (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях), Бердычах, Новопокровском, подконтрольной ВСУ Новобахмутовке (одноименный населенный пункт восточнее за ВС РФ) и Нью-Йорке. Сами оказались под ударами в Донецке и селе Красногоровка», — сообщил источник.

Фото: МО РФ

По информации авторов канала, на Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии атаковали на высотах северо-западнее Клещеевки и в районе Ивановского.

«Жесткие встречные бои за Богдановку. ЛБС существенно не изменилась. Под ударами ВСУ в Григоровке и Орехово-Васильевке. ВС РФ — в Бахмуте и Ягодном», — добавил WarGonzo.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Двух майоров»

«Ночью ВС России нанесли удары ракетным вооружением и БПЛА „Герань“ по объектам противника в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях. Работа украинского ПВО привела к повреждению гражданских объектов. На Херсонском направлении продолжается уничтожение оставшихся сил противника в Крынках, в русле Днепра — огонь по вражеским лодкам и действия наших и вражеских групп пехоты на островах. Тем не менее сообщают о проблеме скорости прохождения решения о нанесении огневого поражения выявленным целям. Ресурсы противника сменили риторику и признают, что уже несколько месяцев речи о создании плацдарма для форсирования Днепра и полномасштабной атаки не идет. Крынки ценой жизни тысяч украинских солдат противник удерживал ради „информационного эффекта“. На Запорожском фронте бои в Работино, ВСУ ведут маневренную оборону, перебрасывают подкрепления в район Орехова, по которому работают наши артиллерия и авиация. Южнее Марьинки продолжаются бои в н. п. Победа, идет штурм Новомихайловки. Вчера наша реактивная артиллерия плотно работала по противнику, идет продвижение к трассе на Угледар», — отметил источник.

По данным авторов канала, на Авдеевском участке ВС России наступают в направлении Орловки и Ласточкино, продвижение в глубину до 200 метров.

«Тяжелые бои развернулись у Ивановского (Красного) на направлении Артемовск — Часов Яр. По Сети разошлись кадры с нашей наступающей бронетехникой, которую атакует множество дронов, сообщают о продвижении ВС России к восточным окраинам Ивановского», — добавили «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от «Рыбаря»

«Российские войска продолжают наносить удары по тыловым объектам и военной инфраструктуре противника, а также продавливать оборону на нескольких участках фронта. Под Бахмутом ВС РФ зацепились за восточные окраины Красного, продвигаются в населенном пункте. По соседнему Часову Яру и другим занятым противником населенным пунктам работает артиллерия. После утраты Авдеевки противник откатился в соседние села, куда ВС РФ попытались зайти с наскока. Сейчас идут бои за Ласточкино: по некоторым данным, ВС РФ также удалось зайти в Северное. На Угледарском направлении ВС РФ освободили село Победа: оттуда открывается путь на Константиновку — важный узел обороны на Южно-Донецком направлении. Противник же утратил здесь около трех „Леопардов“», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от Readovka

«Сватово-Кременное направление: продолжаются бои за Богдановку. Русская армия продвинулась на северо-восточных окраинах Красного, наши взяли под контроль несколько домов. Донецкое направление: на Авдеевском участке русская армия продвинулась в районе Ласточкино и в Первомайском. На Марьинском участке есть успехи в Георгиевке», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от военного эксперта Бориса Рожина

Авдеевское направление. ВС РФ после завершения зачистки Авдеевки ведут перегруппировку сил на Авдеевском направлении для продолжения активных действий к западу от города. Противник готовится к долговременной обороне на линии Бердычи — Орловка — Тоненькое, а также ведет сковывающие действия на линии Степное — Ласточкино — Северное. Часть сил, сумевших сбежать из Авдеевки, отведены в тыл на пополнение и восстановление. Ожидается скорая интенсификация боевых действий к западу от города. В самой Авдеевке продолжается разминирование, частичная уборка трупов плюс фильтрация. Угледарское направление. Основные успехи ВС РФ приходятся на районе Победы и Новомихайловки. После взятия Победы ВС РФ расширяют зону контроля к северу от поселка. Также идет продвижение в Новомихайловке. Взятие Новомихайловки и дальнейшее продвижение в районе Победы позволит усилить давление на фланг Угледарской группировки и создать угрозу ее коммуникациям. К северу наши войска продолжают давить в Георигиевке и немного продвинулись с юга к Красногоровке», — рассказал он.

По словам эксперта, на Бахмутском направлении основные бои идут за высоты в районе Богдановки, а также на окраинах Красного.

«Никакого штурма Часова Яра, конечно, нет, хотя фронт и приблизился к городу. Сначала надо взять Богдановку (и высоты), Красное и оттеснить противника за канал к юго-западу от Артемовска. На Северском выступе основные бои идут в промзоне Белогоровки, которая уже почти вся контролируется ВС РФ. Краснолиманское направление. ВС РФ продолжают потихоньку двигаться в направлении на Терны и Ямполовку. До окраин — чуть более километра. Также сохраняется давление на позиции противника в районе Крахмального, Берестовкого и Табаевки», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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