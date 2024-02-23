ВС РФ продолжают наступать на некоторых участках фронта СВО, пишут российские военкоры. Что сейчас происходит у Бахмута, Часова Яра, Крынок, Крыма, Херсона, Луганска, Донецка, Марьинки, Угледара, Клещеевки, какие последние новости сегодня выходили с разных направлений спецоперации, где были удары по ВСУ на Украине?
Сводка от WarGonzo
«На Донецком фронте ВС РФ после артобстрелов вели штурмовые действия в Новомихайловке. После установления контроля над селом Победа они серьезно угрожают украинскому гарнизону с северо-востока, продвигаясь по трассе Т-05-24. ВСУ уже в полукольце. После артобстрелов российские войска сумели продвинуться в районе Георгиевки и Орловки. Цель — занять участки дорог с твердым покрытием для дальнейшего наступления. В первом случае на стратегически важное Курахово, во втором — на аналогичную по значимости Карловку. Российские войска били по украинским позициям в Константиновке (не путать с одноименным населенным пунктом юго-западнее Бахмута), Парасковьевке, Екатериновке, городе Красногоровке, Нетайлове, Северном (населенный пункт к северо-западу от Донецка), Ласточкине, Семёновке, Степном (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях), Бердычах, Новопокровском, подконтрольной ВСУ Новобахмутовке (одноименный населенный пункт восточнее за ВС РФ) и Нью-Йорке. Сами оказались под ударами в Донецке и селе Красногоровка», — сообщил источник.
По информации авторов канала, на Бахмутском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии атаковали на высотах северо-западнее Клещеевки и в районе Ивановского.
«Жесткие встречные бои за Богдановку. ЛБС существенно не изменилась. Под ударами ВСУ в Григоровке и Орехово-Васильевке. ВС РФ — в Бахмуте и Ягодном», — добавил WarGonzo.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
Сводка от «Двух майоров»
«Ночью ВС России нанесли удары ракетным вооружением и БПЛА „Герань“ по объектам противника в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях. Работа украинского ПВО привела к повреждению гражданских объектов. На Херсонском направлении продолжается уничтожение оставшихся сил противника в Крынках, в русле Днепра — огонь по вражеским лодкам и действия наших и вражеских групп пехоты на островах. Тем не менее сообщают о проблеме скорости прохождения решения о нанесении огневого поражения выявленным целям. Ресурсы противника сменили риторику и признают, что уже несколько месяцев речи о создании плацдарма для форсирования Днепра и полномасштабной атаки не идет. Крынки ценой жизни тысяч украинских солдат противник удерживал ради „информационного эффекта“. На Запорожском фронте бои в Работино, ВСУ ведут маневренную оборону, перебрасывают подкрепления в район Орехова, по которому работают наши артиллерия и авиация. Южнее Марьинки продолжаются бои в н. п. Победа, идет штурм Новомихайловки. Вчера наша реактивная артиллерия плотно работала по противнику, идет продвижение к трассе на Угледар», — отметил источник.
По данным авторов канала, на Авдеевском участке ВС России наступают в направлении Орловки и Ласточкино, продвижение в глубину до 200 метров.
«Тяжелые бои развернулись у Ивановского (Красного) на направлении Артемовск — Часов Яр. По Сети разошлись кадры с нашей наступающей бронетехникой, которую атакует множество дронов, сообщают о продвижении ВС России к восточным окраинам Ивановского», — добавили «Два майора».
Минобороны РФ это никак не комментировало.
Сводка от «Рыбаря»
«Российские войска продолжают наносить удары по тыловым объектам и военной инфраструктуре противника, а также продавливать оборону на нескольких участках фронта. Под Бахмутом ВС РФ зацепились за восточные окраины Красного, продвигаются в населенном пункте. По соседнему Часову Яру и другим занятым противником населенным пунктам работает артиллерия. После утраты Авдеевки противник откатился в соседние села, куда ВС РФ попытались зайти с наскока. Сейчас идут бои за Ласточкино: по некоторым данным, ВС РФ также удалось зайти в Северное. На Угледарском направлении ВС РФ освободили село Победа: оттуда открывается путь на Константиновку — важный узел обороны на Южно-Донецком направлении. Противник же утратил здесь около трех „Леопардов“», — сообщил источник.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
Сводка от Readovka
«Сватово-Кременное направление: продолжаются бои за Богдановку. Русская армия продвинулась на северо-восточных окраинах Красного, наши взяли под контроль несколько домов. Донецкое направление: на Авдеевском участке русская армия продвинулась в районе Ласточкино и в Первомайском. На Марьинском участке есть успехи в Георгиевке», — сообщил источник.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
Сводка от военного эксперта Бориса Рожина
Авдеевское направление. ВС РФ после завершения зачистки Авдеевки ведут перегруппировку сил на Авдеевском направлении для продолжения активных действий к западу от города. Противник готовится к долговременной обороне на линии Бердычи — Орловка — Тоненькое, а также ведет сковывающие действия на линии Степное — Ласточкино — Северное. Часть сил, сумевших сбежать из Авдеевки, отведены в тыл на пополнение и восстановление. Ожидается скорая интенсификация боевых действий к западу от города. В самой Авдеевке продолжается разминирование, частичная уборка трупов плюс фильтрация. Угледарское направление. Основные успехи ВС РФ приходятся на районе Победы и Новомихайловки. После взятия Победы ВС РФ расширяют зону контроля к северу от поселка. Также идет продвижение в Новомихайловке. Взятие Новомихайловки и дальнейшее продвижение в районе Победы позволит усилить давление на фланг Угледарской группировки и создать угрозу ее коммуникациям. К северу наши войска продолжают давить в Георигиевке и немного продвинулись с юга к Красногоровке», — рассказал он.
По словам эксперта, на Бахмутском направлении основные бои идут за высоты в районе Богдановки, а также на окраинах Красного.
«Никакого штурма Часова Яра, конечно, нет, хотя фронт и приблизился к городу. Сначала надо взять Богдановку (и высоты), Красное и оттеснить противника за канал к юго-западу от Артемовска. На Северском выступе основные бои идут в промзоне Белогоровки, которая уже почти вся контролируется ВС РФ. Краснолиманское направление. ВС РФ продолжают потихоньку двигаться в направлении на Терны и Ямполовку. До окраин — чуть более километра. Также сохраняется давление на позиции противника в районе Крахмального, Берестовкого и Табаевки», — добавил он.
Минобороны РФ это никак не комментировало.
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