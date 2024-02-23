Битва за Работино 23 февраля: как далеко продвинулись ВС РФ, сводка

Фото: Александр Река/ТАСС

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Российская армия атаковала позиции ВСУ к западу и югу от села Работино на Запорожском направлении, передает WarGonzo. Что сейчас происходит у Вербового, какие последние новости с этого участка фронта, о чем пишут военкоры 23 февраля?

Ситуация у Работино и Вербового 23 февраля 2024 года

«На Запорожском направлении ВС РФ вновь стремятся перехватить инициативу. При поддержке артиллерии они атаковали к западу и югу от села Работино. Также была попытка продвинуться со стороны Вербового. Под ударами украинские позиции в Пятихатках, Новоданиловке, Белогорье, Чаровном и Малиновке. Российские — в Жеребянках, Копанях, Новопрокоповке и Вербовом», — пишет WarGonzo.

«Два майора» сообщили, что на Запорожском фронте сейчас идут бои в Работино, ВСУ осуществляют маневренную оборону, перебрасывают подкрепления в район Орехова, по которому работают артиллерия и авиация ВС РФ.

«ВСУ в Работино подтянули резервы на передний край и предпринимают контратаку силами малых штурмовых групп при поддержке артиллерии с целью восстановления контроля над ранее утраченными позициями. Уходить в глухую оборону в данной местности бессмысленно, гораздо выгоднее задействовать тактику гибкой обороны, по которой наши войска действовали в этом районе прошлым летом, давая врагу пройти вперед, сточив живую силу, а затем выбивали остатки потрепанных подразделений врага обратно. Вероятнее всего, подобное мы будем видеть и сейчас», — рассказала «НгП раZVедка».

«Рыбарь» передает, что на Ореховском участке фронта идут бои в центре Работино, ВС РФ пытаются выбить ВСУ из села, также идут бои за опорные пункты у Копаней и северо-западнее Вербового.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«Российские войска развивают наступление в районе Работинского выступа: на данный момент им удалось выровнять линию контроля на участке протяженностью 5 км на глубину до примерно километра. В самом Работино бои идут возле руин школы в центре населенного пункта, откуда открывается прострел прилегающей местности. Если российские подразделения смогут удержать контроль над ней, то ВСУ будут вынуждены отступить на северные окраины села. Восточнее ВС РФ выбили противника из нескольких опорных пунктов возле Вербового, оттеснив украинские формирования от балки Кривая. Кроме того, они восстановили контроль над балкой Широкая: здесь противник также был вынужден отступить под натиском российских войск. В целом для украинской группировки ситуация складывается не лучшим образом. Дефицит личного состава и успехи ВС РФ южнее Марьинки вынуждают распылять живую силу на несколько направлений, не давая ВСУ сконцентрировать силы для контратаки», — сообщил источник.

Военкор Евгений Лисицын отметил, что сейчас боестолкновения у Работино продолжаются.

«Сопротивление ВСУ хорошо держится только благодаря последними технологическими новинками, которые им поставляет Запад. Исходя из арсенала ясно, что поставки из Запада не прекращаются. Несмотря на это, наши бойцы продолжают наступление, хотя о глобальном успехе говорить пока рано. Видимо, украинцы снова взяли в долг у инвесторов, чтобы обновить свой арсенал», — подчеркнул он.

Военный эксперт Борис Рожин рассказал, что продолжаются активные бои на Работинском выступе.

«Противник ввел в бой серьезные резервы, пытаясь стабилизировать ситуацию. Это позволило ему удержать южные окраины Работино, но вместе с тем ВС РФ продолжают продвигаться к западу от Вербового и усиливают давление на укрепы противника к востоку от Работино. Также идут бои на Времьевском выступе, где ВС РФ за последние дни продвинулись в районе Новодонецкого и Приютного», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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