Российские бойцы на багги засняли свое спасение от дрона ВСУ на видео РИА Новости: бойцы ВС РФ увернулись на багги от украинского дрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским военным удалось спастись от преследующего их украинского дрона, сообщает РИА Новости. На опубликованных кадрах видно, как водитель багги ВС РФ маневрирует на большой скорости, благодаря чему бойцам удается избежать гибели. Дрон взрывается рядом с машиной, однако никто из военнослужащих не получает серьезных повреждений.

По словам бойца с позывным Весна, украинские солдаты особенно активно применяют дроны после оставления Авдеевки. Российские военнослужащие сбивают беспилотники в том числе из стрелкового оружия, что также попало на видео.

Причем они работают как днем, так и ночью. Они ими пытаются замедлить наше продвижение вперед и стабилизировать ситуацию. Но все равно их додавим, — рассказал «Весна».

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за одни сутки Вооруженные силы Украины потеряли до 790 бойцов. По данным военного ведомства, наибольшие потери — свыше 410 военнослужащих — украинская армия понесла на Донецком направлении, где российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Победа. На Авдеевском направлении потери ВСУ составили 145 человек.