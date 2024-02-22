Минобороны России раскрыло суточные потери ВСУ в зоне СВО Минобороны России: ВСУ потеряли до 790 военных за сутки в зоне спецоперации

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины потеряли до 790 бойцов за одни сутки в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, наибольшие потери — свыше 410 военнослужащих — украинская армия понесла на Донецком направлении, где российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Победа.

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Победа <...>. Потери ВСУ составили свыше 410 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и «Богдана», гаубица Д-20, а также САУ «Гвоздика», — сказано в сообщении.

На Авдеевском направлении ВС России атаковали позиции противника в районе Орловки и Тоненького. Кроме этого, российские бойцы отразили девять атак ВСУ. Потери украинской армии на этом участке фронта составили до 145 военных. На Южно-Донецком направлении в результате огневого поражения со стороны российской армии ВСУ потеряли до 155 бойцов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что украинские войска потеряли под Авдеевкой 2,4 тысячи военных за два дня. Он также рассказал, что после взятия города под контроль ВС РФ был освобожден коксохимический завод. По словам главы ведомства, в настоящее время идет большая работа по разминированию территории города.