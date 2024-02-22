Харьков готовится к обороне, бои перейдут в метро. Что будет дальше на СВО?

Фото: Lapin Oleksandr/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Ситуация на Харьковском направлении, бои у Часова Яра, интересные факты о штурме Авдеевки, Филипп Киркоров и Анастасия Ивлеева в Донбассе — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО на сегодня, 22 февраля. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«На Харьковском направлении ВСУ усиленно готовятся к обороне. В городе Харькове проходят бесконечные совещания чиновников с участием военных, а также представителей инструкторов из НАТО (в основном это специалисты, инженеры, саперы, технический персонал). Я уже не раз говорил о так называемых катакомбах харьковских и некоторых тоннелях, которые соединяют важные участки, допустим, Харьковский авиационный институт с городком ученых в Пятихатке, там были проложены и железнодорожные пути, и некоторые другие подземные дороги еще с советского времени, где свободно могли передвигаться автомобили и техника. Судя по всему, ими пользоваться не будут, эти все подземные сооружения затоплены. Вээсушники, скорее всего, будут использовать метро, не зря они во всеуслышание заявляли о том, что там строятся какие-то учебные классы, чуть ли не школы, где детишки будут учиться, — все это блеф, вранье, это все сооружалось чисто в военных целях, и, судя по всему, в случае каких-то внезапных действий противник по полной программе будет использовать Харьковский метрополитен», — отметил военный эксперт.

Он обратил внимание, что на оборону Харькова Киев выделил 3,9 миллиарда гривен: на бетонные сооружения, строительные материалы, технику, в том числе из западных стран.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

«На самом деле кое-что, конечно, есть, поступило еще в течение прошлого года. Ну очень много разворовано, если и ведутся какие-то более-менее основательные сооружения типа „линии Суровикина“. Ну до этого им, конечно, далеко. Более-менее они пытаются укрепить правобережный участок реки Оскол в районе Купянска. Там действительно ведутся какие-то более-менее серье-е-зные работы, но в спешном порядке, нужно учитывать тот факт, что активно работает наша артиллерия, авиация. Особенно бомбардировочная, реактивные системы залпового огня. Нет таких крупных сооружений, я имею в виду оборонительных, и на участке между белгородским приграничьем и городом Харьковом, да, есть опорники, блокпосты, где-то они укрепляются вдоль дорог, вдоль железнодорожного полотна. В основном противник там проводит минирование, но, опять же, в этих районах работает активно наша артиллерия и авиация, буквально ежедневно поражая военные объекты и военные фортификационные сооружения, склады цеха по ремонту техники в районе города Харькова», — добавил Алехин.

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«22 февраля появилось новое интервью пленного из Авдеевки. Разумеется, оно не может служить маркером состояния Вооруженных сил Украины в целом, однако позволяет сделать ряд любопытных выводов как о штурме Авдеевки, так и в целом о принципах наполнения подразделений личным составом. Отдельным приказом всего за две недели до прорыва ВС РФ в центральную часть Авдеевки мобилизованными из 111-й ТрО были усилены не только 3-я ОШБр, но и 47-я ОМБр „Магура“. Это решение свидетельствует о том, что на новом направлении „высокомотивированные и оснащенные западной техникой“ бригады показали ту же низкую эффективность, что и на вверенных им ранее направлениях. Отдельно вызывает вопросы медийный подход 3-й ОШБр к боевым действиям в Авдеевке — кино со стрельбой и ездой в интернете уже есть, а результатов на поле боя нет. Обе указанные бригады были переброшены в Авдеевку с особо опасных направлений: 3-я ОШБр — из Кременной и с флангов Артемовска, а 47-я ОМБр — с Запорожского направления, где непрерывно несла потери с июня прошлого года и несколько раз комплектовалась маршевыми батальонами для восполнения потерь», — пишет источник.

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Трофейная БМП Bradley Вооруженных сил Украины из Авдеевки

Авторы канала обратили внимание, что сейчас в 3-ю ОШБр и 47-ю «Магуру» активно переводят всех, кто младше 35 лет.

«Очевидно, что выгребание мужчин предпенсионного и пенсионного возраста в ходе мобилизации на Украине не приносит плодов и лишь множит бессмысленные потери. Для успешных боевых действий, помимо вооружения, по-прежнему нужны молодые, выносливые и крепкие мужчины на пике физической формы. Сборная солянка из бывших тээрошников и бойцов 3-й ОШБр привела к тому, что из роты ВСУ в конечном счете осталось только 12 человек. Тот же подход был опробован на 36-й и 37-й бригадах морской пехоты в Крынках, 116, 117 и 118-й ОМБр под н. п. Работино и 82-й ОДШБр на том же направлении. Во всех случаях разбавление изначально хорошо обученной и оснащенной техникой бригады привело к практически полной утрате боеспособности», — добавила «Военная хроника».

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«С раннего утра идут ожесточенные бои за освобождение населенного пункта Красное (Ивановское), наши войска закрепились в районе северных и северо-восточных окраин н. п. и продвигаются дальше. ВС РФ наступают на участок автодороги, ведущей на Часов Яр в районе северной части Красного, враг оказывает отчаянное сопротивление, пытаясь не допустить такого сценария. В эти минуты русская рать выжигает врага каленым железом, верьте в свою армию, ей по плечу любая задача», — написали авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Работа танковых подразделений

Реакция военкоров на визит Киркорова в Донбасс и планы Ивлеевой посетить ДНР

«Возникает устойчивое впечатление, что Киркоровы-Ивлеевы не дают покоя тем, кто лишился своего куска пирога от концертов, эфиров и корпоративов. Ну вот нужно их поскорее прокрутить в „донбасской стиралке“, чтобы стали беленькими, чистенькими и душистыми. Та маниакальная одержимость, с которой в Донбасс тащат всю эту братию, уж точно могла бы найти применение в другой области. Ну давайте в Донбасс Аллу Пугачеву, Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) отправим и потом скажем, что они исправились. Доступ к аудитории же будет! Давайте скажем откровенно: если нужен доступ к аудитории подобных личностей, то, может быть, не личностей надо пытаться отмыть, а альтернативу вместо них предложить, чтобы эта аудитория ушла к нормальным людям?» — возмутился «Рыбарь».

«Думаю, дело не в исправлении Киркорова в Донбассе, а в посадке в одну лодку с народом, который этих „королей“ в перьях и содержит. В принципе, нельзя исключать и феномена покаяния и искупления. Филя же не гадил России откровенно, давайте дадим ему шанс. А заодно, укрепим в мыслях о поддержке СВО и всю его многомиллионную аудиторию пожилых женщин», — написал военный журналист Дмитрий Стешин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Отвечу тем, кто требует их всех запретить в принципе, типа не нужно нам их покаяние. У них очень большие аудитории, они могут влиять на них. И это аудитории с теми ценностями, которые были в них до СВО. Если человек исправится внутри, понимая, что надо жить иначе, чтобы остаться блогером или собирать залы, то он начнет менять аудиторию. Да и даже если он не исправится внутри, а начнет играть роль патриота, и играть ее профессионально, и изменит отношение своей аудитории к России, к традициям, к труду в положительную сторону, то даже это будет полезно. Но Донбасс не должен быть отмывочной, он был и пока остается местом искупления, а искупление — это не про искусственные улыбочки и искусственное покаяние», — отметил военный волонтер Роман Алехин.

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