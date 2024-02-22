Проект «Украина» может рухнуть: почему Запад готовит Киев к сдаче городов

Фото: МО Украины

Пентагон считает, что без американской помощи генералам Украины придется задуматься о том, какие города в прифронтовой полосе они могут оставить. При этом за последние несколько дней ВС РФ уже выбили ВСУ из двух важных населенных пунктов — Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области. В обоих случаях Киев не сразу признал потерю. Тем временем российские войска продолжают наступать. При этом украинские власти частично скрывают от населения ситуацию на фронте. Как это скажется на позициях Киева и какие еще города могут взять под контроль ВС России — в материале NEWS.ru.

Что сказал Пентагон о положении ВСУ

Если Киев не получит помощь от США, ВСУ придется решать, какие города им придется оставить. Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх. Она призвала палату представителей конгресса вслед за сенатом утвердить законопроект о выделении $60 млрд Украине, без которого Штаты не смогут продолжать поставки вооружений.

«Мы не сможем предоставлять эти критически значимые PDA-пакеты, и Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что партнеры продолжают им посылать», — сказала она.

Заявления Сингх прозвучали на фоне оставления украинскими войсками Авдеевки в Донецкой Народной Республике — она перешла под контроль ВС РФ в прошлые выходные. Сингх назвала отвод подразделений ВСУ «стратегическим», призванным сохранить артиллерию и боеприпасы.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с NEWS.ru рассказал о подоплеке этих заявлений Пентагона. По его мнению, причина кроется не только в положении ВСУ на поле боя. «Я думаю, что это попытка надавить на конгресс. Пентагон не живет в понятиях „дадут — не дадут“. Он занимается планированием, там уверены, что помощь выделят», — отметил он.

Фото: Joseph Clark/Dod/Global Look Press Сабрина Сингх

Ситуация в Крынках

Авдеевка оказалась не единственным населенным пунктом, из которого российская армия за последние дни сумела выбить подразделения противника. 20 февраля президент России Владимир Путин заявил о переходе под контроль ВС РФ города Крынки на левом берегу Днепра. А глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС отметил, что взятие этого населенного пункта ставит точку в контрнаступлении ВСУ. Он рассказал, что в Крынках российским войскам противостояли «очень крепкие ребята»: задачей противника в этом районе был прорыв к Крыму, поэтому Киев сосредоточил на данном направлении четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты. По подсчетам Минобороны, ВСУ потеряли в Крынках почти 3,5 тысячи человек с лета 2023 года.

Позже вечером губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео, на котором бойцы ВС РФ развернули российский флаг в Крынках. «Морские пехотинцы 810-й гвардейской бригады вместе со своими боевыми братьями десантниками передают из Крынок: населенный пункт освобожден. Низкий вам поклон, герои, от всех жителей Херсонщины и моя личная огромная благодарность!» — написал он.

Что говорят ВСУ о потере Крынок

Тем временем украинское командование отрицает потерю позиций на Херсонском направлении. Генштаб ВСУ не комментирует сообщения о переходе Крынок под контроль ВС РФ, а в его утренней сводке от 20 февраля этот населенный пункт не упоминается.

По мнению депутата Херсонской областной думы Рустема Ниметуллаева, потеря Крынок стала символом бездушия президента Украины Владимира Зеленского, который «действует в угоду западным покровителям», при этом наплевательски относясь к собственным гражданам, которые были призваны в ВСУ и брошены на верную смерть. «С другой стороны, Крынки — это символ героизма, самоотдачи и подвига российских военных», — добавил парламентарий.

В таком отношении к личному составу Киев обвиняли и на фоне ситуации с Авдеевкой: город удерживали до последнего — в результате украинское командование едва не допустило замыкания кольца вокруг населенного пункта. При этом издание «Страна.ua» приводило слова командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Родиона Кудряшова, который сообщал, что его подразделения местами были окружены «на 360 градусов». Глава ДНР Денис Пушилин уже после взятия города сообщал о большом количестве пленных в Авдеевке. «Противник вынужден был сдаваться, чтобы сохранить себе жизнь», — подчеркивал он.

Фото: МО Украины

По словам Владислава Шурыгина, попытки замалчивать ситуацию на фронте типичны для Киева: украинским властям невыгодно рассказывать об успехах наступательных операций ВС РФ и утере важных населенных пунктов, которые сопровождаются крупными потерями со стороны ВСУ.

«Конечно, для них это мучительно. Поэтому традиционно все эти два года, даже утратив тот или иной важный центр, украинцы несколько недель продолжают бодро вещать, что он держится, что в нем идут бои. В итоге в украинском обществе создается полное ощущение, что Украина наступает и побеждает. А то, что потерян целый ряд городов, многие даже не замечают», — обратил внимание эксперт.

Какие населенные пункты могут потерять ВСУ

Россия взяла под контроль левый берег Днепра, однако наступление ВС РФ идет и на других направлениях. В частности, продолжаются бои у Вербового и Работино в Запорожской области. В последнем, как стало известно в выходные, российские подразделения уже вышли на окраины. Военный эксперт Владислав Бердичевский отмечал, что фронт на этом направлении действительно пришел в движение, впрочем, оно наблюдается и на других его участках. «Сейчас везде происходят такие подвижки, поскольку у Украины проблема с артиллерией и контрбатарейной борьбой, этим пользуется армия России», — пояснил он.

Бывший депутат Народного совета ДНР также спрогнозировал, что после взятия Авдеевки, одного из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе, российским войскам предстоит зайти в близлежащие села, откуда на протяжении многих лет велись обстрелы Киевского и Куйбышевского районов Донецка, а от них продвинуться к другим крупным городам. В частности, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» уже сообщает о продвижении подразделений ВС РФ на окраинах Ласточкино к северо-западу от Авдеевки, Минобороны эту информацию не подтверждало.

«До Краматорска с этих территорий фактически меньше 20 километров. Поэтому надеюсь, что этой весной его и Славянск освободят. Конечно, у ВСУ было время, чтобы соорудить там укрепрайоны, но их моральный дух уже не такой, каким был в начале СВО», — считает Бердичевский.

Об успехах на этом направлении, которых можно ждать грядущей весной, говорит и заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Жилые дома, поврежденные в результате обстрелов в освобожденной Авдеевке Донецкой Народной Республики

«Наши ребята уже пошли дальше, скоро пойдут к Часову Яру. Там много городов, в Краматорско-Славянской агломерации — Дружковка, Константиновка, это тоже достаточно большие города. Вопрос в том, успели ли ВСУ создать в них серьезную оборону. Там везде минные поля — мин они не жалеют», — говорит эксперт.

Сами украинцы тем временем опасаются совсем за другое направление. Офицер 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Владимир Ращук заявил, что в ближайшее время, если командование ВСУ не примет серьезных решений, российские войска могут зайти в Днепр. Ращук добавил, что наступающие силы используют «огромное количество техники, артиллерии и FPV-средств», а также сравнил их тактику с той, что применялась в Артемовске, Мариуполе и Авдеевке.

Потеря населенных пунктов скажется на позициях Киева

Потеря важных населенных пунктов неизменно сказывается на международном имидже Киева, отмечает Владислав Шурыгин. Тем не менее даже серьезные неудачи на фронте украинские власти пытаются обернуть в свою пользу.

«Киев пытается показать, что без западной помощи весь проект „Украина“ может рухнуть. Учитывая, сколько Запад вложил денег, это должно в нем разжечь желание любой ценой все сохранить. Украина ведет себя как обычный бизнесмен-банкрот, который собирает своих партнеров по бизнесу, вложивших деньги, и говорит, мол, ребята, давайте еще денег, иначе все скоро совсем схлопнется», — указывает собеседник NEWS.ru.

Однако решающее слово в конфликте, считает Василий Дандыкин, остается за Россией. Что бы ни решил Запад в вопросе выделения помощи Украине, на итогах СВО, подчеркивает он, это не отразится.

«Если деньги Киеву не дадут, мы победим раньше. Если дадут — позже. Все зависит от наших бойцов и командиров, которые воюют, от того, как работает промышленность, и от нашей поддержки», — уверен он.

Читайте также:

Авдеевка, Работино, Славянск. ВС РФ пробивают оборону ВСУ: что дальше

Распил $95 млрд или импичмент Трампа? Что стоит за проектом помощи Украине

Гаубица Шойгу, морской дрон, БМП-роботы: новое оружие РФ перевернет ход СВО